Datafolha: reprovação ao governo Lula atinge 34% das pessoas em São Paulo

A gestão do governo Lula (PT) vem caindo de qualidade para os cidadãos de São Paulo. É o que mostra a última Pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, 11, pela Folha de São Paulo: a reprovação ao governo petista atingiu 34% para os paulistas, um aumento de 9 pontos em pouco mais de seis meses. A aprovação, daqueles que consideram a gestão de Lula ótima ou boa por outro lado, chegou a 38%, com queda de 7 pontos percentuais.

Entre os neutros, 28% dos entrevistados consideram que a gestão do petista é regular e 1% não soube responder.

A sondagem foi feita quinta, 7, e sexta-feira, 8. Foram entrevistados 1.090 eleitores a partir de 16 anos. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.

Conforme mostra a pesquisa divulgada pela Folha, em agosto de 2023, o último levantamento mostrava que Lula detinha 45% de aprovação dos eleitores de São Paulo, somente 25% consideravam a gestão ruim ou péssima e 29% a enxergavam como regular.

Eleições municipais de São Paulo

Sobre a intenção de voto para as eleições de 2024, o Datafolha declarou que Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados. O levantamento levou em conta três cenários diferentes.

No cenário 1, Boulos (PSOL) aparece com 30% das intenções de voto, ao passo que Ricardo Nunes (MDB) teria 29% deles. 14% declararam que devem votar em branco, nulo ou nenhum. Tabata Amaral acumula 8% dos votos.

No cenário 2, sem Kim Kataguiri, Ricardo Nunes lidera com 30% das intenções de voto, seguido por Boulos, com 29%. Tabata Amaral compõe o cenário com 9% dos votos, 16% declarou que irá votar em branco, nulo ou nenhum e 7% não sabem.

Por fim, no cenário sem Kim Kataguiri e nem Tabata Amaral, Boulos e Nunes empatam com 33% das intenções de voto. Maria Helena (Novo), aparece em terceiro lugar, com 8%. Os que votam em branco, nulo ou nenhum sobem para 17% e os que não sabem, 7%.

Veja a pesquisa Datafolha para a corrida eleitoral em São Paulo:

Guilherme Boulos (PSOL): 30%

30% Ricardo Nunes (MDB): 29%

29% Tabata Amaral (PSB): 8%

8% Maria Helena (Novo): 7%

7% Altino (PSTU): 1%

1% Branco, nulo ou nenhum: 16%

16% Não sabem: 7%

Outros cenários

O DataFolha também analisou cenário sem Kim Kataguiri, neste caso, Ricardo Nunes e Boulos aparecem com empate técnico, porém com Nunes 1% acima. Veja:

Ricardo Nunes (MDB): 30%

30% Guilherme Boulos (PSOL): 29%

29% Tabata Amaral (PSB): 9%

9% Maria Helena (Novo): 7%

7% Kim Kataguiri: 4%

Altino (PSTU): 2 %

% Branco, nulo ou nenhum: 14%

14% Não sabem: 6 % O DataFolha também analisou cenário sem Kim Kataguiri e Tábata Amaral na corrida eleitoral, neste caso, Nunes e Boulos aparecem empatados nas intenções com 33%. Veja:

Guilherme Boulos (PSOL): 33%

33% Ricardo Nunes (MDB): 33%

33% Maria Helena (Novo): 8%

8% Altino (PSTU): 2%

2% Branco, nulo ou nenhum: 17%

17% Não sabem: 7% Espontânea O Datafolha também divulgou a pesquisa espontânea para a Prefeitura de São Paulo, que é aquela quando os entrevistados citam os nomes dos candidatos sem que lhe sejam apresentadas opções prévias. Veja os dados a seguir. Guilherme Boulos (PSOL): 14%

14% Ricardo Nunes (MDB): 8%

8% Atual prefeito: 2%

2% Candidato do PT/do Lula: 1%

1% Branco, nulo ou nenhum: 7%

7% Não sabe: 60%

Governo do Estado de São Paulo

A administração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem a aprovação de 33% de eleitores da capital paulista entrevistados pelo instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, 37% afirmaram que o governo Tarcísio é regular e 26%, ruim ou péssimo. Não sabem avaliar 3% dos entrevistados.

Tarcísio oscilou positivamente ante a pesquisa divulgada em agosto, dentro da margem de erro. No último levantamento, o governo de São Paulo foi aprovado por 30% dos entrevistados da capital, enquanto 38% disseram que era regular e 27%, ruim ou péssimo.

(Com Estadão Conteúdo)