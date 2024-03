Apenas 23% da população prefere um candidato que não seja apoiado por Lula ou Bolsonaro

Em um cenário ainda polarizado pelas eleições de 2022, 23,1% dos eleitores brasileiros escolheriam um candidato no pleito deste ano que não fosse aliado nem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dados são da pesquisa AtlasIntel sobre a polarização política no Brasil divulgados nesta sexta-feira, 8.

O levantamento mostra que 39,1% votariam em candidatos aliados de Bolsonaro e 37,8% votariam em candidatos alinhados à Lula. Com a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a preferência pelo atual e o ex-presidente está empatada.

Nos recortes por grupo populacional, a maior preferência por aliados de Bolsonaro está entre os evangélicos, 65%. Um candidato indicado por Lula é preferido entre eleitores do Nordeste, cerca de 42,5%, e por 52,6% dos entrevistados com renda familiar entre R$ 3.000 e R$ 5.000.

Quando os entrevistados foram perguntados sobre o nível de importância do apoio, 83% que preferem um aliado de Bolsonaro dizem que o alinhamento é muito importante ou importante.

No caso dos que preferem um candidato de Lula, 67% dizem que a indicação do petista é muito importante ou importante.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 2.122 pessoas entre os dias 4 e 7 de março de 2024, usando a recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.