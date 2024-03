Definição de candidato a vice ficará para julho e será alguém que eu aprove, diz Ricardo Nunes

O prefeito e pré-candidato à reeleição na cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, disse nesta segunda-feira, 4, que a definição do seu candidato a vice ficará para depois das convenções partidárias, que ocorrem em julho, e será alguém que ele aprove.

"Eu preciso escutar o Tarcísio, o presidente Bolsonaro, o PL, o PP, e outras lideranças para termos consenso de um nome. Evidentemente não será alguém que eu não aprove. Será o meu vice, não tenho como demitir o vice, vou ter que conviver por quatro anos. Eu preciso ter muito alinhamento e todos estão conscientes disso", disse em entrevista ao programa Eleições 2024 da EXAME.

Nunes argumentou que o debate sobre o vice foi antecipado pela negociação liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), e ex-secretária de Nunes, seja vice na chapa do deputado federal e pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL).

"Sempre as decisões de vice ocorreram próximos das convenções partidárias. Nesse ano, em especial, o tema se antecipou porque o rapaz que deve ser o meu adversário (Boulos) teve o presidente Lula, de forma democrática, decidindo quem seria o nome", afirmou.

O prefeito citou nomes como o coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Nascimento de Mello Araújo, ex-comandante da Rota, e da Delegada Raquel Gallinati, ex-presidente do PL Mulher, que se reuniu com Nunes em eventos nas últimas semanas, como nomes indicados, mas sem cravar quem será o escolhido.

"Teremos tempo, não muda nada ter essa decisão agora ou mais para frente. Hoje, estou muito feliz em ter vários nomes indicados. O coronel Melo, a Delegada Gallinati, o deputado Olim, a secretária Sonaria. Vou até parar de falar os nomes para não esquecer ninguém. São várias pessoas e com o tempo vamos definir", concluiu.

A entrevista com o pré-candidato à prefeitura de São Paulo será o pontapé para a cobertura especial das eleições municipais na EXAME. Os possíveis candidatos mais bem cotados nas pesquisas ao comando da capital paulista foram convidados para conversar ao vivo nos nossos estúdios. A data e horário será de acordo com a agenda do pré-candidato.

Além de entrevistas, programas quinzenas vão analisar e trazer bastidores das campanhas das capitais brasileiras, com olhar especial para São Paulo, cidade onde fica localizada a redação da EXAME.

As eleições 2024 estão marcadas para acontecer no dia 6 de outubro. O segundo turno, marcado para 27 de outubro, acontece somente em cidades com mais de 200 mil eleitores para o cargo de prefeito, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos.