Economia

Macro em Pauta

Companhia usa IA para criar avisos do piloto em várias línguas na Turquia

Pegasus testa tecnologia para que comandantes possam informar passageiros em vários idiomas

Piloto em cabine do avião Airbus A321XLR (Airbus/Divulgação)

Piloto em cabine do avião Airbus A321XLR (Airbus/Divulgação)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 9 de junho de 2026 às 06h01.

Rio de Janeiro* - A Pegasus Airlines, companhia aérea de baixo custo da Turquia, está usando a inteligência artificial para automatizar os avisos dados pelos pilotos durante os voos.

"Temos anúncios do comandante feitos por IA a bordo, já faz um ano, usando a tecnologia de clonagem de voz", disse Güliz Öztürk, CEO da Pegasus, durante o encontro anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), realizado no Rio de Janeiro.

Öztürk explicou que a voz de um dos pilotos da empresa serviu de base. "Ele falou por uma hora sobre seus hobbies e interesses, em turco, com todas as expressões e entonação de voz necessárias", afirmou.

Em seguida, a IA passou a permitir que esta voz fosse usada para construir outras frases, em vários idiomas, de modo padronizado.

"A partir disso, temos os anúncios na cabine em espanhol e árabe, com a voz dele, dizendo coisas como 'o pouso foi na segunda pista' ou que o taxiamento pode demorar mais do que o esperado", prosseguiu.

IA em call centers e precificação

No grupo Abra, que une as empresas Avianca e Gol, a IA está sendo mais usada em duas frentes: apoio ao call center e na definição de preço das passagens.

"Uma das coisas mais difíceis em um call center é a consistência. Conforme você otimiza seus processos, suas regras de tickets, etc., e tem 2.000 pessoas no call center, é muito difícil para elas se manterem atualizadas com as mudanças", disse Adrian Neuhauser, CEO da Abra.

"Ter IA acompanhando as pessoas e, em última análise, verificando cada entrada que o cliente solicita e garantindo que esteja de acordo com as regras mais recentes é uma ótima ferramenta", afirmou.

A Abra também usa as plataformas de IA para precificar as passagens. "Sistemas são melhores em analisar a gestão de receita, pensar na demanda e se ajustar a ela", disse.

*O repórter viajou a convite da Iata.

Acompanhe tudo sobre:AviaçãoInteligência artificialTurquiaAviancaGol Linhas Aéreas

Mais de Economia

Governo fará 'força-tarefa' e vai divulgar todos os documentos de autorização das bets, diz Durigan

BNDES aprova R$ 6,6 bilhões para renovação de frota de caminhões e de ônibus

Como ficará o preço dos combustíveis? Por que cada ataque no Oriente Médio piora as coisas

Focus: mercado revisa Selic em 13,50% para final de 2026

Mais na Exame

Mundo

Fim da escala 6x1: qual é a carga horária de outros países do mundo?

Carreira

Leader Shift: evento reúne 2 mil executivos em MG para discutir os desafios da liderança

ESG

Natureza e resiliência: o novo imperativo dos negócios

EXAME Agro

Por que UE, China e EUA fecharam o cerco contra a carne brasileira