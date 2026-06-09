Companhia usa IA para criar avisos do piloto em várias línguas na Turquia

Rio de Janeiro* - A Pegasus Airlines, companhia aérea de baixo custo da Turquia, está usando a inteligência artificial para automatizar os avisos dados pelos pilotos durante os voos.

"Temos anúncios do comandante feitos por IA a bordo, já faz um ano, usando a tecnologia de clonagem de voz", disse Güliz Öztürk, CEO da Pegasus, durante o encontro anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), realizado no Rio de Janeiro.

Öztürk explicou que a voz de um dos pilotos da empresa serviu de base. "Ele falou por uma hora sobre seus hobbies e interesses, em turco, com todas as expressões e entonação de voz necessárias", afirmou.

Em seguida, a IA passou a permitir que esta voz fosse usada para construir outras frases, em vários idiomas, de modo padronizado.

"A partir disso, temos os anúncios na cabine em espanhol e árabe, com a voz dele, dizendo coisas como 'o pouso foi na segunda pista' ou que o taxiamento pode demorar mais do que o esperado", prosseguiu.

IA em call centers e precificação

No grupo Abra, que une as empresas Avianca e Gol, a IA está sendo mais usada em duas frentes: apoio ao call center e na definição de preço das passagens.

"Uma das coisas mais difíceis em um call center é a consistência. Conforme você otimiza seus processos, suas regras de tickets, etc., e tem 2.000 pessoas no call center, é muito difícil para elas se manterem atualizadas com as mudanças", disse Adrian Neuhauser, CEO da Abra.

"Ter IA acompanhando as pessoas e, em última análise, verificando cada entrada que o cliente solicita e garantindo que esteja de acordo com as regras mais recentes é uma ótima ferramenta", afirmou.

A Abra também usa as plataformas de IA para precificar as passagens. "Sistemas são melhores em analisar a gestão de receita, pensar na demanda e se ajustar a ela", disse.

*O repórter viajou a convite da Iata.