Moraes se reúne com Cláudio Castro na segunda para falar de megaoperação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, se reunirá na segunda-feira, 3, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e com o prefeito da capital, Eduardo Paes, para tratar da megaoperação contra o Comando Vermelho, que terminou com 121 mortos.

Na quarta-feira, 29, Moraes solicitou ao governo estadual detalhes sobre a megaoperação realizada nesta terça-feira. Castro terá que apresentar 18 esclarecimentos solicitados pelo ministro sobre a operação.

O ministro é relator temporário da ADPF das Favelas, ação que levou ao STF o debate sobre as operações policiais em favelas e outras áreas de risco no estado.

O ministro foi escolhido para tomar decisões urgentes envolvendo o processo, diante da ausência de um relator para o caso. A ação era comandada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou.

O Supremo validou em abril um conjunto de regras que orienta a condução de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro, visando maior controle e transparência sobre as ações das forças de segurança nessas áreas de alta vulnerabilidade.

O ministro se encontrará com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro; o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, e representantes da Defensoria Pública do estado.

Às 18h, Morares terá uma reunião com Eduardo Paes para falar sobre os impactos da operação na cidade.