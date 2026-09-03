Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 47% de rejeição, e Lula, 45%

Datafolha: instituto entrevistou 1.204 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Repórter
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19h31.
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm os maiores índices de rejeição entre os candidatos à Presidência no primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3.
Ao todo, 47% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum no senador, enquanto 45% dizem o mesmo sobre o presidente.
Veja os números:
Entre os entrevistados, 1% afirma que rejeita todos os candidatos ou não votaria em nenhum. Outros 1% dizem que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum. O percentual dos que não souberam responder foi de 3%.
O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03669/2026.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em uma eventual disputa pelo segundo turno, com 46% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 44%, segundo pesquisa Datafolha. Com margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.