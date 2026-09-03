Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 47% de rejeição, e Lula, 45%

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm os maiores índices de rejeição entre os candidatos à Presidência no primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3.

Ao todo, 47% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum no senador, enquanto 45% dizem o mesmo sobre o presidente.

Veja os números:

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 45%

Romeu Zema (Novo): 16%

16% Renan Santos (Missão): 15%

15% Ronaldo Caiado (PSD): 13%

13% Samara Martins (UP): 9%

9% Augusto Cury (Avante): 9%

9% Rui Costa Pimenta (PCO): 9%

9% Edmilson Costa (PCB): 8%

8% Clariana Barão (DC): 8%

8% Hertz Dias (PSTU): 7%

7% Wilson Grassi (Democrata): 6%

Entre os entrevistados, 1% afirma que rejeita todos os candidatos ou não votaria em nenhum. Outros 1% dizem que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum. O percentual dos que não souberam responder foi de 3%.

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03669/2026.

Segundo turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em uma eventual disputa pelo segundo turno, com 46% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 44%, segundo pesquisa Datafolha. Com margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

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