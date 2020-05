Datafolha: 72% rejeitam fala de Bolsonaro sobre armar a população

A frase do presidente Jair Bolsonaro sobre dar armas para a população foi rejeitada por 72% das pessoas entrevistadas em pesquisa Datafolha divulgada neste domingo pelo jornal Folha de S.Paulo.

No vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, cuja gravação foi divulgada após ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro afirmou que é preciso armar as pessoas para que não sejam por governantes.

De acordo com o jornal, apenas 24% dos pesquisados estão de acordo com a declaração, 2% não concordaram nem discordaram, e outros 2% não souberam responder.

A margem de erro da pesquisa, realizada com 2.069 pessoas em 25 e 26 de maio, é de dois pontos percentuais para mais ou menos.