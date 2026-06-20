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Datafolha: 38% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo e 32% aprovam

Pesquisa mostra estabilidade no desempenho da gestão federal e aponta o presidente com 41% das intenções de voto no primeiro turno

Governo Lula: veja o resultado da última pesquisa do Datafolha (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Governo Lula: veja o resultado da última pesquisa do Datafolha (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 20 de junho de 2026 às 17h51.

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Nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 20, aponta um cenário de total estabilidade nos índices de avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o levantamento, 38% dos eleitores consideram a gestão atual ruim ou péssima, o mesmo patamar registrado no mês de maio. O grupo que avalia o governo de forma positiva (ótimo ou bom) somou 32%, repetindo também o desempenho da rodada anterior.

Os entrevistados que enxergam a atuação federal como regular representam 29% (eram 28% em maio), enquanto 1% afirmou não saber responder.

Segundo o Datafolha, o governo Lula é:

  • Ruim/péssimo: 38% (eram 38% em maio e 40% em abril);
  • Ótimo/bom: 32% (eram 32% em maio e 29% em abril);
  • Regular: 29% (eram 28% em maio e 29% em abril);
  • Não sabem: 1% (eram 1% nas pesquisas anteriores).

O instituto ouviu 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 17 e 19 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança estatística de 95%.  O estudo foi registrado oficialmente junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.

Trabalho pessoal do presidente divide o país

O Datafolha também mediu o índice de aprovação pessoal da condução de Lula no cargo. No formato direto de aprova ou desaprova, os números mostram o país dividido e em situação de empate técnico no limite da margem de erro:

  • Desaprovam: 49% (eram 48% em maio)
  • Aprovam: 48% (eram 48% em maio)
  • Não sabem/Não responderam: 3% (eram 3% em maio)

Os dados indicam que as oscilações registradas ficaram inteiramente dentro da margem de erro de dois pontos, consolidando a cristalização das opiniões públicas em relação à figura do chefe do Executivo Federal na metade do ano.

Corrida eleitoral: Lula lidera cenários de 1º e 2º turno

Além da avaliação administrativa, o levantamento testou as intenções de voto para a eleição presidencial de outubro. Na simulação de primeiro turno, o atual mandatário aparece na liderança isolada, sustentando uma vantagem de dez pontos percentuais sobre o segundo colocado.

Confira os números do cenário estimulado de 1º turno:

  • Lula (PT): 41%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%

Nas projeções para um eventual 2º turno, o atual presidente mantém a dianteira sobre o principal nome da oposição. Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 43%. Os índices de segundo turno são idênticos aos apurados pelo Datafolha na amostragem anterior, realizada em maio.

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