Datafolha: 38% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo e 32% aprovam

Nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 20, aponta um cenário de total estabilidade nos índices de avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o levantamento, 38% dos eleitores consideram a gestão atual ruim ou péssima, o mesmo patamar registrado no mês de maio. O grupo que avalia o governo de forma positiva (ótimo ou bom) somou 32%, repetindo também o desempenho da rodada anterior.

Os entrevistados que enxergam a atuação federal como regular representam 29% (eram 28% em maio), enquanto 1% afirmou não saber responder.

Segundo o Datafolha, o governo Lula é:

Ruim/péssimo: 38% (eram 38% em maio e 40% em abril);

38% (eram 38% em maio e 40% em abril); Ótimo/bom: 32% (eram 32% em maio e 29% em abril);

32% (eram 32% em maio e 29% em abril); Regular: 29% (eram 28% em maio e 29% em abril);

29% (eram 28% em maio e 29% em abril); Não sabem: 1% (eram 1% nas pesquisas anteriores).

O instituto ouviu 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 17 e 19 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança estatística de 95%. O estudo foi registrado oficialmente junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.

Trabalho pessoal do presidente divide o país

O Datafolha também mediu o índice de aprovação pessoal da condução de Lula no cargo. No formato direto de aprova ou desaprova, os números mostram o país dividido e em situação de empate técnico no limite da margem de erro:

Desaprovam: 49% (eram 48% em maio)

49% (eram 48% em maio) Aprovam: 48% (eram 48% em maio)

48% (eram 48% em maio) Não sabem/Não responderam: 3% (eram 3% em maio)

Os dados indicam que as oscilações registradas ficaram inteiramente dentro da margem de erro de dois pontos, consolidando a cristalização das opiniões públicas em relação à figura do chefe do Executivo Federal na metade do ano.

Corrida eleitoral: Lula lidera cenários de 1º e 2º turno

Além da avaliação administrativa, o levantamento testou as intenções de voto para a eleição presidencial de outubro. Na simulação de primeiro turno, o atual mandatário aparece na liderança isolada, sustentando uma vantagem de dez pontos percentuais sobre o segundo colocado.

Confira os números do cenário estimulado de 1º turno:

Lula (PT): 41%

41% Flávio Bolsonaro (PL): 31%

31% Ronaldo Caiado (PSD): 3%

3% Renan Santos (Missão): 3%

Nas projeções para um eventual 2º turno, o atual presidente mantém a dianteira sobre o principal nome da oposição. Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 43%. Os índices de segundo turno são idênticos aos apurados pelo Datafolha na amostragem anterior, realizada em maio.