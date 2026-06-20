Datafolha: 38% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo e 32% aprovam

Governo Lula: veja o resultado da última pesquisa do Datafolha (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 20 de junho de 2026 às 17h51.
Nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 20, aponta um cenário de total estabilidade nos índices de avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
De acordo com o levantamento, 38% dos eleitores consideram a gestão atual ruim ou péssima, o mesmo patamar registrado no mês de maio. O grupo que avalia o governo de forma positiva (ótimo ou bom) somou 32%, repetindo também o desempenho da rodada anterior.
Os entrevistados que enxergam a atuação federal como regular representam 29% (eram 28% em maio), enquanto 1% afirmou não saber responder.
O instituto ouviu 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 17 e 19 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança estatística de 95%. O estudo foi registrado oficialmente junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.
O Datafolha também mediu o índice de aprovação pessoal da condução de Lula no cargo. No formato direto de aprova ou desaprova, os números mostram o país dividido e em situação de empate técnico no limite da margem de erro:
Os dados indicam que as oscilações registradas ficaram inteiramente dentro da margem de erro de dois pontos, consolidando a cristalização das opiniões públicas em relação à figura do chefe do Executivo Federal na metade do ano.
Além da avaliação administrativa, o levantamento testou as intenções de voto para a eleição presidencial de outubro. Na simulação de primeiro turno, o atual mandatário aparece na liderança isolada, sustentando uma vantagem de dez pontos percentuais sobre o segundo colocado.
Confira os números do cenário estimulado de 1º turno:
Nas projeções para um eventual 2º turno, o atual presidente mantém a dianteira sobre o principal nome da oposição. Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 43%. Os índices de segundo turno são idênticos aos apurados pelo Datafolha na amostragem anterior, realizada em maio.