Crivella enfrenta CPI dos “Guardiões” após pedido de impeachment arquivado

Nesta sexta-feira, após a decisão da Câmara do Rio de arquivar o pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella por 25 votos a 23, deve ser publicada a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a responsabilidade dos servidores no caso “Guardiões”.

Após sua publicação no Diário Oficial da Câmara, a CPI será formada por cinco membros e dois suplentes. A vereadora Teresa Bergher (Cidadania) autora do pedido, deve ser a presidente da Comissão e diz que a Comissão vai convocar o prefeito: as outros quatro vagas serão preenchidas de acordo com a proporcionalidade partidária.

— Conversei com o presidente Jorge Felipe e ele me garantiu que a CPI será publicada. Já na próxima semana os partidos indicarão os integrantes para que possamos iniciar os trabalhos. Vamos começar convocando o prefeito para explicar por que pagou com dinheiro público milicianos de porta de hospital — disse a autora da CPI, Teresa Bergher.