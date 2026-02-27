CPI do INSS solicita ao Coaf relatório financeiro sobre Lulinha

A CPI do INSS notificou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para que encaminhe, no prazo de cinco dias úteis, um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. O pedido foi formalizado após a comissão aprovar 87 requerimentos, entre eles a quebra de sigilo do empresário filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A solicitação ao Coaf foi emitida apesar de questionamentos de parlamentares da base do governo sobre a regularidade da votação. O presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), já encaminhou os requerimentos aprovados às autoridades competentes e afirmou que não aguardará eventual decisão da presidência do Senado para dar continuidade às medidas.

Análise de imagens

Paralelamente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou que a Polícia Legislativa, a Secretaria-Geral da Mesa e a Advocacia da Casa analisem as imagens da sessão, os registros oficiais e o regimento interno antes de decidir se mantém ou anula a deliberação da comissão. Alcolumbre não deu prazo para a análise desse material.

CPMI do INSS aprova quebra de sigilo de filho de Lula

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira, 26, a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva — conhecido como Lulinha —, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da investigação sobre fraudes e irregularidades na concessão de benefícios previdenciários.

A votação aconteceu em globo e contou com sete votos contra.

O pedido integra um pacote de 87 requerimentos analisados na 32ª reunião da comissão. De acordo com o relator, deputado Alfredo Gaspar, mensagens interceptadas indicam que um pagamento de R$ 300 mil a uma empresa ligada a Roberta Luchsinger teria como destinatário “o filho do rapaz”, referência que, segundo o parlamentar, pode se referir a Lulinha.