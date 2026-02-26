Brasil

CPMI do INSS aprova quebra de sigilo de Lulinha em apuração sobre fraudes

Comissão analisou pacote de 87 pedidos e aprovou novas convocações e diligências

CPMI do INSS: comissão votou requerimentos que incluem convocações e pedidos de quebra de sigilo no caso das fraudes previdenciárias. (NELSON ALMEIDA / AFP)

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11h44.

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira, 26, a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva — conhecido como Lulinha —, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da investigação sobre fraudes e irregularidades na concessão de benefícios previdenciários.

A votação aconteceu em globo e contou com sete votos contra.

O pedido integra um pacote de 87 requerimentos analisados na 32ª reunião da comissão. De acordo com o relator, deputado Alfredo Gaspar, mensagens interceptadas indicam que um pagamento de R$ 300 mil a uma empresa ligada a Roberta Luchsinger teria como destinatário “o filho do rapaz”, referência que, segundo o parlamentar, pode se referir a Lulinha.

Ainda segundo o relator, documentos apontam repasses de R$ 1,5 milhão entre empresas ligadas a investigados sob justificativa de serviços de consultoria sem lastro econômico, o que motivou o pedido de aprofundamento das apurações por meio da quebra de sigilo.

A comissão também votou pedidos de quebras de sigilo de empresas e pessoas físicas suspeitas de atuar no esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários, além da convocação de novos depoentes.

