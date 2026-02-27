Paraná Pesquisas: desaprovação de Lula sobe para 52%, maior patamar em 6 meses

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu para 52%, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 27.

Cerca de 45% aprovam a gestão petista, enquanto 3% disseram não saber ou não opinar.

A diferença entre desaprovação e aprovação é de sete pontos percentuais, fora da margem de erro, o que consolida um cenário de maior desgaste político para o Palácio do Planalto neste início de ano.

É o maior patamar de reprovação registrado pelo instituto nos últimos seis meses.

Na comparação com o levantamento de janeiro, a reprovação teve uma oscilação positiva de 1,4 ponto percentual. Já a aprovação teve uma variação negativa de 1,4 ponto. As duas mudanças estão dentro da margem de erro do levantamento.



Na avaliação qualitativa, 36,2% classificam a gestão como “péssima” e 7,3% como “ruim”, totalizando 43,5% de avaliação negativa.

Do outro lado, 12,8% consideram o governo “ótimo” e 19,8% “bom”, o que soma 32,6% de avaliação positiva. Outros 22,5% avaliam a administração como regular, e 1,5% não souberam responder.

Recortes demográficos e regionais

Entre os homens, 54,7% desaprovam o governo, ante 42,7% que aprovam. Entre as mulheres, 49,5% desaprovam e 47% aprovam.

Por faixa etária, 49,2% dos jovens de 16 a 24 anos aprovam o governo, enquanto 46% desaprovam. Entre pessoas com 60 anos ou mais, 51,8% aprovam e 45,7% desaprovam.

Nas faixas de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos, a desaprovação atinge 56,9% e 58,4%, respectivamente. Entre pessoas de 45 a 59 anos, 51,7% desaprovam e 44,8% aprovam.

No recorte por escolaridade, 54,2% dos entrevistados com ensino fundamental aprovam o governo, contra 43% que desaprovam.

Entre os que têm ensino médio, 56,4% desaprovam e 40,1% aprovam. Já entre os que possuem ensino superior, 57,4% desaprovam a gestão, enquanto 40,1% aprovam.

Entre os integrantes da População Economicamente Ativa (PEA), 55,9% desaprovam e 41,4% aprovam. Entre os que não fazem parte da PEA, 51,5% aprovam e 44,8% desaprovam.

Nordeste e beneficiários do Bolsa Família concentram maior aprovação

O Nordeste é o única região do Brasil onde Lula tem a aprovação superando a reprovação, com 59,2% de avaliação positiva e 37,9% de negativa. A região é historicamente um reduto eleitoral petista em eleições anteriores.

No Norte e Centro-Oeste, 58,2% desaprovam e 38,4% aprovam. No Sudeste, 55,1% desaprovam e 41,7% aprovam. No Sul, 62,8% desaprovam o governo e 34,9% aprovam.

Entre os que afirmam que alguém da casa recebe o Bolsa Família, 64,6% aprovam o governo e 33,3% desaprovam. Entre os que não recebem o benefício, 56,8% desaprovam e 40% aprovam.

O levantamento também mostra que, entre os entrevistados que participaram de celebração religiosa nos últimos dez dias, 56,3% desaprovam e 40,9% aprovam. Entre os que não participaram, 49,2% aprovam e 47,5% desaprovam.