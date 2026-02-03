CPI do INSS adia depoimento de Vorcaro para depois do carnaval

O depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na CPI do INSS, previsto inicialmente para a próxima quinta-feira, foi adiado para depois do Carnaval, em 19 de fevereiro. A informação foi confirmada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana.

Segundo Viana, Vorcaro alegou problemas de saúde e se comprometeu a não recorrer ao Supremo Tribunal Federal com pedido de habeas corpus para deixar de comparecer ou para permanecer em silêncio durante os questionamentos dos parlamentares.

"Daniel Vorcaro está disposto a vir, de forma inclusive aberta, trazer a documentação. E eu estou marcando a vinda dele para a primeira quinta-feira depois do carnaval", disse Viana. O senador relatou que o acordo foi firmado após reunião com o ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF.

Caso não compareça na nova data, o senador afirmou que o banqueiro poderá ser convocado de forma coercitiva. Para a sessão desta quinta-feira, está confirmado apenas o depoimento do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior.

A oitiva do CEO do banco BMG, Luiz Félix Cardanome Neto, também foi adiada, para 22 de fevereiro.

Provas e dados

No fim do ano passado, Toffoli determinou a retirada, do sistema da CPI, dos dados obtidos com a quebra de sigilo bancário e telemático de Vorcaro. Os documentos foram transferidos para a guarda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não integra o colegiado.

Segundo Viana, o ministro prometeu devolver as provas em até três semanas, após a conclusão de investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. A apuração está relacionada a suspeitas de irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master e a negociação para a venda da instituição ao Banco de Brasília.

A CPI do INSS retomou os trabalhos neste ano com foco em suspeitas de irregularidades em operações de crédito consignado para beneficiários do instituto. O objetivo inicial da comissão era apurar fraudes contra aposentados e pensionistas, envolvendo associações e entidades sindicais.

A comissão quer esclarecimentos de Vorcaro sobre a oferta de crédito consignado a aposentados e pensionistas do INSS. Documentos enviados pela Secretaria Nacional do Consumidor indicam que o Banco Master figura entre as instituições com maior número de reclamações, especialmente relacionadas a esse tipo de operação.

Vorcaro chegou a ser preso durante a deflagração da Operação Compliance Zero, em novembro, mas a prisão preventiva foi revogada. O executivo segue cumprindo medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, e deverá viajar de Belo Horizonte a Brasília para prestar depoimento na CPI.

*Com informações do Globo