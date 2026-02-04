Após 'spoiler' de matriz espanhola, Santander Brasil reporta lucro dentro do esperado

O Santander Brasil encerrou o quarto trimestre de 2025 com lucro líquido recorrente de R$ 4,08 bilhões, alta de 6% na comparação anual e de 1,9% frente ao trimestre anterior, em linha com a média das projeções do mercado. O resultado desconsidera efeitos pontuais e marca o melhor desempenho trimestral do banco em quatro anos, de acordo com a instituição.

A rentabilidade, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE), ficou em 17,6% no período. O indicador permaneceu praticamente estável em relação a um ano antes e avançou levemente na comparação trimestral, mantendo-se acima da taxa básica de juros.

A carteira de crédito ampliada alcançou R$ 708,2 bilhões ao fim de dezembro, com crescimento de 3,7% em 12 meses e de 2,8% em relação ao terceiro trimestre. A expansão foi puxada principalmente pelo financiamento ao consumo e pelo crédito a pequenas e médias empresas.

A margem financeira somou R$ 15,3 bilhões no trimestre. O número representa leve alta de 0,8% em relação ao período imediatamente anterior, mas queda de 4% na comparação anual, pressionado pelo desempenho mais fraco das operações de tesouraria.

O custo do crédito encerrou o trimestre em 3,76%, aumento de 0,3 ponto percentual em 12 meses, refletindo um ambiente macroeconômico ainda restritivo.

O índice de inadimplência acima de 90 dias subiu para 3,7%, avanço de 0,5 ponto percentual na base anual e de 0,3 ponto percentual frente ao trimestre anterior. A deterioração foi concentrada principalmente em segmentos de pessoa física de menor renda e em pequenas e médias empresas.

As provisões para devedores duvidosos (PDD) totalizaram R$ 6,1 bilhões, alta de 2,9% em 12 meses, mas queda de 6,4% na comparação trimestral. Já a formação de novos créditos problemáticos, medida pelo indicador de NPL formation, somou R$ 6,46 bilhões. O volume recuou 2,7% frente ao trimestre anterior, embora acumule alta de 12,5% no ano.

Os números divulgados pela unidade brasileira diferem do resultado apresentado pela matriz espanhola. No balanço global, o Santander reportou lucro de 579 milhões de euros atribuído à operação no Brasil no quarto trimestre — cerca de R$ 3,58 bilhões — o que representa queda anual de 3,7%, desconsiderando efeitos cambiais. A diferença decorre de critérios contábeis e de consolidação adotados pela controladora.