CPI do INSS aprova quebra de sigilo de empresários envolvidos em fraudes

Depoimentos de Careca e Camisotti são aguardados pela CPI, enquanto Carlos Lupi foi poupado da medida de quebra de sigilo

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12h13.

A CPI do INSS aprovou, nesta quinta-feira, a quebra de sigilo de alguns dos principais alvos do colegiado, como Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "careca do INSS". Careca é apontado como operador central, responsável por intermediar as relações entre associações fraudulentas e servidores públicos.

Também foram aprovadas as quebras de sigilo do empresário Maurício Camisotti e do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto. O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), entretanto, foi poupado em relação à quebra de sigilo.

Requerimentos adicionais sobre movimentações financeiras

Além disso, a CPI aprovou dois requerimentos que solicitam ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) os relatórios sobre movimentações financeiras do Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical (Sindnapi). A entidade tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Não havia pedido para a quebra do sigilo pessoal de Frei Chico.

Ainda nesta quinta-feira, a CPI ouviu o depoimento do ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho e Previdência durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), José Carlos de Oliveira - atualmente Ahmed Mohamad Oliveira Andrade.

Na semana passada, o colegiado informou que a CPI espera que Careca preste depoimento no dia 15 e Camisotti compareça no dia 18.

