CPI decide ouvir nove governadores e reconvocar Pazuello e Queiroga

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou nesta quarta-feira, 26, a convocação de nove governadores de estados onde a Polícia Federal investiga a possibilidade de uso irregular de verbas públicas destinadas ao combate à pandemia de covid-19. Os governantes precisarão prestar depoimentos na condição de testemunhas. As datas ainda serão definidas pelo colegiado.

Estão na lista dos convocados Wilson Lima (PSC), do Amazonas; Helder Barbalho (MDB), do Pará; Mauro Carlesse (PSL), de Tocantins; Carlos Moisés (PSL), de Santa Catarina; Antonio Denarium (PSL), de Roraima; Waldez Góes (PDT), do Amapá; Marcos Rocha (sem partido), de Rondônia; e Wellington Dias (PT), do Piauí.

Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, também será convocado, mas, no caso dele, a gestão na Saúde não é investigada pela PF, mas pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Além dos governadores, foram chamados o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) e a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr (PSL). O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PSC), não foi convocado porque, segundo o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), ele "não era governador à época".

Os senadores também decidiram reconvocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ouvido em 6 de maio, e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que prestou depoimento nos dias 19 e 20 de maio. Senadores defenderam que Pazuello volte à CPI por considerarem que ele mentiu quando participou pela primeira vez.

Serão ouvidos ainda os ex-assessores da Presidência da República Arthur Weintraub e Filipe Martins, que deverão explicar suspeitas de participação no "assessoramento paralelo" ao presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia. O empresário Carlos Wizard também será convocado pela CPI.

A comissão também aprovou um requerimento para que sejam feitas duas sessões de discussão com especialistas a respeito do “tratamento precoce” da covid-19, com medicamentos sem eficácia comprovada, como cloroquina e ivermectina. Serão chamados quatro profissionais que apoiam e quatro que não apoiam, divididos em duas sessões.

Convocação de Bolsonaro

Mais cedo, em reunião fechada, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), sugeriu a convocação do presidente Jair Bolsonaro, mas Aziz não colocou o requerimento em votação. Randolfe era contra convocar governadores, por considerar inconstitucional, e argumentou que, se os chefes do Executivo locais podem ser chamados, o presidente da República também deveria ser.

“Se nós pudermos convocar os governadores, por coerência, tinha que ser convocado também o presidente da República. As duas vedações estão no mesmo dispositivo constitucional”, afirmou Randolfe, ao sair da sessão. “Se os governadores vierem, vamos ter que, em algum momento, votar a convocação do presidente da República também”, acrescentou.

O relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), concorda com Randolfe que "não é competência do Senado" convocar governadores. "Há uma vedação regimental óbvia com relação a isso”, disse, na saída da sessão. Ele defende que todos os que podem colaborar sejam ouvidos, mas "dentro do limite da competência constitucional".

"Nós não podemos fazer nada além da competência e não podemos fazer também nada que possa redefinir uma orientação, por menor que seja, com relação ao rumo traçado para a investigação", disse Renan.