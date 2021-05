CPI da Covid vai analisar convocação de governadores e prefeitos

A CPI da Covid irá analisar, na próxima quarta-feira, a convocação de governadores, prefeitos e ex-prefeitos de capitais onde ocorreram operações da Polícia Federal (PF) para investigar possível utilização irregular de recursos destinados ao combate à pandemia.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em sua conta no Twitter. A decisão foi tomada após uma reunião do comando da CPI, que tem acontecido toda segunda-feira na casa do presidente da comissão, Omar Aziz (MDB-AM).

Terminamos reunião agora e vamos votar, na quarta, requerimentos para a convocação de pelo menos 9 governadores e 12 prefeitos e ex-prefeitos - Estados e capitais onde a PF investiga suspeitas de desvio de recursos de combate a COVID. — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) May 25, 2021

A expectativa entre integrantes da CPI é que os requerimentos sejam aprovados, mas que os depoimentos não sejam marcados imediatamente. A ideia é rebater críticas da ala governista da comissão de que o colegiado só tem focado no governo federal e que parte dos senadores quer proteger governadores e prefeitos.

— Definimos uma linha de corte, apresentando a convocação de todos os governadores e prefeitos de unidades que tiveram operações da PF — afirma o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), um dos suplentes da comissão.

De acordo com Vieira, primeiro a CPI terminará de explorar possíveis irregularidades na compra de vacinas e no incentivo ao chamado "tratamento precoce", para depois realizar os depoimentos ligados a estados e municípios.

