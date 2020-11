Covid-19: taxa de ocupação de leitos de UTI no Rio é de 78%

A ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede SUS do Rio é de 78%. Ao todo, 783 pessoas estão internadas em leitos especializados para tratamento do coronavírus. Os dados divulgados neste sábado, 14, pela Secretaria Municipal de Saúde apontam para a manutenção de alta na taxa de ocupação de leitos de UTI da rede municipal: 93%, com 234 pacientes internados.

Na última quarta-feira, dia 11, a taxa chegou em 95%. Em todas as unidades municipais, estaduais e federais no Rio, a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 60%. A rede SUS na capital tem 783 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 395 em UTI.

Segundo a secretaria municipal de Saúde, não há fila de espera, porque há leitos para todos os pacientes inseridos no sistema de regulação. Em toda a rede SUS da Região Metropolitana 1, que engloba a capital e municípios da Baixada Fluminense, 77 pessoas estão em processo de transferência para leitos de Covid-19. Deste total, 25 são para UTI.

O Estado do Rio registrou 326.645 casos confirmados e 21.284 óbitos por coronavírus até este sábado, dia 14, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Ainda de acordo com o governo do estado, há ainda 527 mortes em investigação e 2.165 foram descartadas.

Após uma pane nos sistemas do Ministério da Saúde, que influenciou diretamente nos números divulgados entre os dias 6 e 10 de novembro, a situação já está normalizada, desde o boletim da última quarta-feira, 11, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).