Brasil

Corrida de táxi no Rio sobe a partir desta sexta-feira

Reajuste da prefeitura, divulgado nesta terça-feira, 30, aumenta bandeirada e valores por quilômetro

Novos preços entram em vigor nesta sexta-feira, após publicação no Diário Oficial (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11h57.

Em uma semana marcada por ajustes nas tarifas dos transportes públicos, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou também a atualização das tarifas de táxi, com aumento da bandeirada e dos valores por quilômetro rodado. A medida foi publicada nesta terça-feira, 30, no Diário Oficial do Município e entra em vigor nesta sexta-feira, 2.

Nos táxis convencionais — identificados pela cor amarela com faixa azul — a bandeirada passa para R$ 6,30, um reajuste de R$ 0,10. Nos dias úteis, entre 6h e 21h, a tarifa por quilômetro será de R$ 3,85. No período noturno, das 21h às 6h, assim como aos domingos, feriados e em subidas íngremes, o valor sobe para R$ 4,62.

Para os táxis da categoria executiva, a bandeirada será de R$ 8,50, com tarifa quilométrica de R$ 6,55. A hora parada ou de espera passa a custar R$ 82,53. O transporte de volumes segue com cobrança de R$ 3,85, e a tabela horária colocada à disposição do passageiro foi fixada em R$ 170.

A tabela de conversão taximétrica estará disponível a partir do dia 02 de janeiro de 2026 no site da SMTR.

