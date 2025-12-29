Tarifa do metrô e dos trens em SP sobe em 2026; veja detalhes

No mesmo dia em que a capital paulista anunciou o reajuste da tarifa de ônibus, o governo de São Paulo informou que a passagem do sistema metroferroviário — que inclui metrô, os trens da CPTM e as linhas operadas pela ViaMobilidade — também será atualizada a partir de 6 de janeiro.

A tarifa básica passará de R$ 5,20 para R$ 5,40, um aumento de 3,85%, abaixo da inflação do período, estimada em 4,46% pelo IPC-Fipe. Segundo o governo estadual, todas as gratuidades atualmente vigentes serão mantidas.

De acordo com a gestão estadual, o reajuste decorre da alta contínua das despesas operacionais, com destaque para custos de energia, manutenção da frota, infraestrutura e folha de pagamento.

"O objetivo do ajuste é garantir a eficiência, a segurança e a qualidade do serviço prestado à população, assegurando a continuidade da operação do sistema de transporte público metropolitano. Mesmo com o ajuste abaixo da inflação e para garantir este valor da tarifa, o Governo de São Paulo ainda aportará aproximadamente 5,1 bilhões no sistema metroferroviário", afirmou o órgão, em nota.

Além do subsídio, o Estado destaca os investimentos em expansão da rede. Atualmente, sete obras estão em andamento, com investimento total de R$ 57 bilhões, voltadas à ampliação da malha metroferroviária e à construção de um sistema mais moderno, sustentável e inclusivo.