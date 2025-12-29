Brasil

Tarifa do metrô e dos trens em SP sobe em 2026; veja detalhes

Medida foi anunciada neste segunda-feira, 29, mesmo dia do aumento da passagem de ônibus

No mesmo dia do aumento dos ônibus, tarifa de metrô e trens em SP é reajustada (Divulgação/Governo de São Paulo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19h04.

Última atualização em 29 de dezembro de 2025 às 19h14.

No mesmo dia em que a capital paulista anunciou o reajuste da tarifa de ônibus, o governo de São Paulo informou que a passagem do sistema metroferroviário — que inclui metrô, os trens da CPTM e as linhas operadas pela ViaMobilidade — também será atualizada a partir de 6 de janeiro.

A tarifa básica passará de R$ 5,20 para R$ 5,40, um aumento de 3,85%, abaixo da inflação do período, estimada em 4,46% pelo IPC-Fipe. Segundo o governo estadual, todas as gratuidades atualmente vigentes serão mantidas.

Tarifa de ônibus em SP subirá em janeiro; saiba valor e quando

De acordo com a gestão estadual, o reajuste decorre da alta contínua das despesas operacionais, com destaque para custos de energia, manutenção da frota, infraestrutura e folha de pagamento.

"O objetivo do ajuste é garantir a eficiência, a segurança e a qualidade do serviço prestado à população, assegurando a continuidade da operação do sistema de transporte público metropolitano. Mesmo com o ajuste abaixo da inflação e para garantir este valor da tarifa, o Governo de São Paulo ainda aportará aproximadamente 5,1 bilhões no sistema metroferroviário", afirmou o órgão, em nota.

Além do subsídio, o Estado destaca os investimentos em expansão da rede. Atualmente, sete obras estão em andamento, com investimento total de R$ 57 bilhões, voltadas à ampliação da malha metroferroviária e à construção de um sistema mais moderno, sustentável e inclusivo.

