Vai chover até quando? Veja previsão dos próximos dias

Junho costuma ser um dos meses mais secos do ano em grande parte do Brasil, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Nesta época, a redução das chuvas e a queda da umidade do ar costumam marcar a transição para o inverno.

No entanto, a segunda semana de junho está sendo marcada por um episódio de chuva considerado atípico para o período.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a passagem de uma frente fria entre os dias 11 e 13 de junho deve provocar precipitações em áreas do Sudeste e favorecer instabilidades em parte do Centro-Oeste.

A mudança no tempo ocorre devido ao avanço de uma massa de ar frio associada a sistemas frontais que se deslocam pelo Sul do país.

Esse sistema consegue transportar umidade e criar condições para chuva em regiões que normalmente apresentam tempo mais seco nesta época do ano.

Apesar das precipitações previstas para os próximos dias, o Inmet indica que a tendência é de retorno gradual das características típicas da estação após a passagem da frente fria, especialmente no interior do Sudeste e no Centro-Oeste.

Em quais estados deve chover mais?

De acordo com o Inmet, os maiores volumes de chuva entre os dias 11 e 15 de junho devem ocorrer em áreas da Região Norte, na faixa litorânea do Nordeste e em parte da Região Sul.

No Sudeste, os acumulados tendem a se concentrar principalmente em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Previsão do tempo para a Região Sul

A Região Sul continua sendo a área com maior potencial para chuvas nos próximos dias.

O Inmet prevê precipitações ao longo de praticamente todo o período entre 11 e 15 de junho, especialmente no Rio Grande do Sul, onde os acumulados podem ser mais expressivos devido à atuação de áreas de instabilidade e sucessivas frentes frias.

Santa Catarina e Paraná também devem registrar episódios de chuva, embora com volumes menores em comparação ao território gaúcho.

Previsão do tempo para o Centro-Oeste

A chuva deve ocorrer de forma mais isolada no Centro-Oeste. Segundo o Inmet, os maiores acumulados são esperados no noroeste de Mato Grosso e no centro-sul de Mato Grosso do Sul.

Já Goiás e o Distrito Federal devem manter predominância de tempo firme, com baixos volumes e características típicas do período seco, próximo ao inverno.

Previsão do tempo para o Nordeste

A faixa litorânea do Nordeste continua registrando condições favoráveis para chuva. Os acumulados mais significativos devem ocorrer próximos ao litoral, enquanto o interior da região segue com predomínio de tempo seco e baixos índices de precipitação.

Previsão do tempo para o Sudeste

A passagem da frente fria deve provocar chuva principalmente entre quinta-feira (11) e sábado (13) em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nas demais áreas da região, a tendência é de tempo mais estável e baixos volumes de precipitação.

Após a passagem do sistema, o avanço de uma massa de ar frio deve favorecer a queda das temperaturas, principalmente durante as manhãs.

Previsão do tempo para o Norte

A Região Norte segue concentrando alguns dos maiores volumes de chuva do país. Os acumulados mais elevados são esperados entre Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará.

Em contrapartida, áreas do Tocantins e do sul da região tendem a registrar menos chuva e umidade mais baixa.

Vai chover em São Paulo hoje?

Sim. A capital paulista está entre as áreas influenciadas pela frente fria que avança sobre o Sudeste.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre quinta-feira (11) e sábado (13) em todo o estado de São Paulo. A tendência é de períodos de céu encoberto, aumento da nebulosidade e ocorrência de precipitações ao longo desses dias.

No domingo (14), a expectativa é de redução das instabilidades, embora o tempo permaneça mais frio devido à entrada de uma massa de ar polar após a passagem da frente fria.

E no Rio de Janeiro?

O Rio de Janeiro também deve sentir os efeitos da frente fria entre quinta-feira e sábado. A previsão do Inmet indica chuva em diferentes áreas do estado durante esse período.

A partir do domingo, a tendência é de diminuição gradual da chuva e temperaturas mais amenas, principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

E em Belo Horizonte?

Na capital mineira, o cenário é diferente do observado no sul do estado. O Inmet indica que as chuvas mais significativas devem se concentrar principalmente no sul de Minas Gerais.

Em Belo Horizonte, a possibilidade de precipitação existe, mas tende a ser menor e mais irregular.

O destaque para o fim de semana deve ser a queda das temperaturas, com manhãs mais frias após a passagem da frente fria.

E em Curitiba?

Curitiba permanece sob influência dos sistemas que atuam na Região Sul. A capital paranaense deve registrar períodos de instabilidade ao longo dos próximos dias, com possibilidade de chuva e aumento da nebulosidade até o fim de semana.

Além da chuva, o frio ganha força na cidade com o avanço da massa de ar polar. As temperaturas devem ficar abaixo da média para várias horas do dia, especialmente entre a madrugada e o início da manhã.

Os dados analisado para as capitais são do INMET.

Quando vai parar de chover?

Nas áreas do Sudeste diretamente afetadas pela frente fria, como São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, a tendência é de que a chuva perca força a partir do domingo (14), com retorno gradual do tempo mais estável no início da próxima semana.

Já no Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, as instabilidades devem persistir por mais tempo, mantendo condições para chuva ao longo dos próximos dias.

No Centro-Oeste, a previsão continua indicando predomínio de tempo firme na maior parte da região, com apenas episódios isolados de precipitação.