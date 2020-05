Coronavírus avança em São Paulo, e 74% das cidades do interior têm casos

Todas as cidades de São Paulo com pelo menos 15.000 habitantes já registram casos de coronavírus, segundo levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Regional. Isso representa 74% dos 645 municípios de São Paulo. Os dados foram apresentados pelo governo em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 20.

O estudo mostra ainda que nos 18 dias de maio, o percentual de crescimento de infecções confirmadas foi superior em todas as 15 regiões administrativas do estado se comparado ao número da Grande São Paulo. Analisando somente as mortes, seis regiões tiveram índices superiores ao da região metropolitana.

No dia 30 de abril, a Grande São Paulo tinha 24.309 casos da covid-19. No dia 18 de maio este número foi para 50.445, um aumento de 108%.

Neste período, a pandemia caminhou para o interior. A região de Presidente Prudente foi a que registrou o maior aumento de casos: 379%, passando de 67 para 321.

Outras regiões também registraram aumentos significativos, como São José do Rio Preto (309%), Ribeirão Preto (234%), Sorocaba (227%), Bauru (210%), Franca (197%) e Vale do Ribeira (185%).

“O ritmo do crescimento de óbitos no interior do estado já é superior ao da região metropolitana de São Paulo em seis regiões”, disse o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

As regiões com ritmo de mortes maior que a Grande São Paulo são: Barretos, Araçatuba, São José do Rio Preto, Itapeva, Baixada Santista e Bauru.

Nesta quarta-feira, São Paulo registrou um total de 69.859 casos confirmados e 5.363 mortes por coronavírus. Em 24 horas foram mais 3.664 novas infecções e 216 vítimas.

A taxa de ocupação de leitos está em 71,7% em todo o estado e em 87,9% na Grande São Paulo. No total, 4.169 pessoas estão internadas em UTI e 6.645 em enfermaria.

Lockdown

Questionado sobre a possibilidade de isolamento total, o governador João Doria (PSDB) disse, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que todas as medidas adotadas até o momento, como o megaferiado, são a última fase antes do lockdown.

“Se nós não tivermos solidariedade, os índices crescerem ainda mais e colocarmos em risco a vida das pessoas, seremos obrigados a adotar o lockdown. Vamos fazer um esforço nesses seis dias, de hoje até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, aqui em São Paulo, na capital, na região metropolitana, no litoral e no interior para evitar medidas mais duras e mais restritivas”, disse.