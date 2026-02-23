Brasil

Copasa pode aprovar modelo de privatização em meio a mudanças no Conselho

A assembleia deve validar a proposta apresentada pelo governo Romeu Zema (Novo) no fim de janeiro

Copasa: Companhia de Saneamento de Minas Gerais foi informada sobre intenção do acionista controlador em vender 1.437.126 ações ordinárias (Foto/Wikimedia Commons)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09h45.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) realiza nesta segunda-feira, 23, uma assembleia de acionistas para debater a modelagem de privatização da empresa em meio a mudanças no Conselho de Administração.

A assembleia deve validar a proposta apresentada pelo governo Romeu Zema (Novo) no fim de janeiro. Entre os principais pontos está a venda parcial ou total da participação estadual na companhia, que hoje é de 50,03%.

O modelo permite que Minas mantenha uma fatia residual de até 5%, mas isso só acontecerá caso um investidor estratégico assuma uma posição de referência na companhia.

A modelagem será semelhante à adotada na desestatização da Sabesp, com uma estrutura de corporation, ou seja, sem um controlador definido, mas com a possibilidade de entrada de um investidor estratégico com papel relevante na gestão.

A aprovação é mais uma etapa para o avanço da privatização da Copasa. A expectativa do governo mineiro é finalizar o processo até o fim de março e levantar mais de R$ 10 bilhões.

Saída do presidente do Conselho

A assembleia ocorre em meio à saída de Hamilton Amadeo na presidência do Conselho de Administração da Companhia.

O executivo entregou uma carta de renúncia após uma reportagem do UOL revelar uma delação premiada em que confessou o pagamento de propina a políticos quando foi CEO da Aegea, empresa privada do setor de saneamento.

Segundo apurou a EXAME, a saída pegou membros do governo Zema de surpresa, que correm para que o acontecimento não atrapalhe o processo de privatização.

Pessoas envolvidas nas discussões afirmaram que o favorito para assumir o posto é o ex-secretário de Fazenda do governo de Minas, Gustavo Barbosa. A nomeação, porém, ainda não foi oficializada.

