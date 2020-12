Continuidade de comissão de combate à covid será decidida nesta sexta

A comissão mista de acompanhamento do combate à covid-19 se reúne nesta sexta-feira (18) para fazer um balanço da atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia – e também discutir sobre a continuidade dos trabalhos da própria comissão. Instalada em 20 de abril, ela promove audiências públicas e reuniões com ministros do poder executivo.

O relatório que trará as conclusões sobre a atuação do governo federal durante o estado de emergência em saúde pública decretado em março é do deputado Francisco Jr (PSD-GO), que o apresentará nessa última reunião. O parlamentar também deve indicar no seu texto se recomenda a continuidade do colegiado. Uma vez que a pandemia não dá sinais de arrefecimento, mas sim de uma segunda onda, a expectativa é de que os trabalhos continuem pelos próximos meses.

No começo de dezembro, um dos convidados da comissão foi o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na ocasião, o general afirmou que eram poucas as farmacêuticas que tinham de fato a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para atender as necessidades brasileiras. O ministro também informou na reunião que as primeiras 15 mil doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), chegarão ao país entre janeiro e fevereiro.

Além de fiscalizar a construção das estratégias de vacinação, a comissão mista também realiza audiências públicas semanais para debater outras questões relacionadas à pandemia, como as mudanças na educação e estratégias de proteção dos povos indígenas. Pautas econômicas, como auxílio emergencial e crédito para micro e pequenos empresários, também fazer parte das discussões. O ministro da economia, Paulo Guedes, também já participou das reuniões.