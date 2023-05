Conta de luz deve subir; confira a previsão até o final de 2023

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que a conta de luz no Brasil deve sofrer um aumento nos próximos meses. Segundo o diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, é esperado um aumento médio de 6,9% no próximo ano. Durante uma audiência pública no Senado, Feitosa alertou para as variações regionais e o impacto nos custos de distribuição, transmissão, geração e encargos setoriais.

Como vai ficar a conta de luz por região?

As estimativas da Aneel indicam que algumas regiões serão mais afetadas que outras. A projeção é de um aumento médio de 17,6% na tarifa de energia elétrica no Norte, enquanto no Nordeste espera-se um reajuste médio de 7,9%. Já no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, as estimativas apontam aumentos médios de 6,5%, 5,7% e 4,5%, respectivamente.

Haverá cobrança adicional na conta de luz?

Boa notícia para os consumidores: não haverá cobrança adicional das bandeiras tarifárias nas contas de luz neste ano. As bandeiras tarifárias foram criadas para indicar os custos da geração de energia elétrica e reduzir os impactos financeiros das distribuidoras. A perspectiva é de que a situação se mantenha em 2024, trazendo alívio para o orçamento dos consumidores.

Universalização da energia elétrica em áreas rurais

Durante a audiência, Feitosa ressaltou o desafio da universalização da conta de luz em áreas rurais de estados como Pará, Amazonas e Rondônia. A Aneel está trabalhando em parceria com o Ministério de Minas e Energia para incentivar empresas a promoverem maior inclusão dessas populações. Uma proposta é aumentar a parcela da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), embora isso exija uma redução de recursos destinados a outras iniciativas.