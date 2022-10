Confira os compromissos de Lula e Bolsonaro nesta quarta-feira, 19

Os candidatos à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm compromissos em diferentes estados nesta terça-feira, 18. Confira, por ordem alfabética, a agenda dos presidenciáveis:

Fique por dentro de tudo sobre as Eleições 2022 e os resultados das pesquisas eleitorais. Clique aqui e receba gratuitamente a newsletter EXAME Desperta.

Bolsonaro estará em Brasília (DF) e participará de edição especial do podcast CD Talks, às 18h. A entrevista será transmitida ao vivo no canal O Antagonista no YouTube.

Lula participará de encontro com evangélicos, às 10h, em São Paulo (SP), no hotel Intercontinental (Alameda Santos, 1123). Às 14h, Lula atenderá a imprensa em Porto Alegre (RS), no hotel Plaza São Rafael (Rua Alberto Bins, 514). Em seguida, participará de caminhada, partindo do Largo dos Açorianos, em Porto Alegre.