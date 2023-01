Enem 2023: dúvidas e datas de inscrição e aplicação da prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou as novas datas do Enem 2023. A informação foi divulgada na segunda-feira (2).

Também foram divulgadas as datas de inscrição do exame, de acordo com as informações do INEP.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Quando é o Enem 2023?

Em 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro.

Enem PPI

As prova do Enem 2023 - Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) e a reaplicação do Enem Regular do ano de 2023 serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro. As inscrições vão ocorrer de 9 de outubro a 27 de outubro. A divulgação do resultado será na mesma data do Enem regular, em 16 de janeiro de 2024.

Encceja

Também foram divulgadas as datas do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). As inscrições ocorrem de 22 de maio a 02 de junho de 2023 e a aplicação da prova será no dia 7/08. Confira o calendário completo.

Como calcular a nota do Enem?

Existem duas notas a serem calculadas, a média simples e a média por pesos. Veja como calcular cada uma delas:

Média simples: Para saber o resultado final, basta somar as cinco notas de cada uma das categorias — Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Com a soma feita, basta dividir o valor por cinco para obter a média simples.

Média por pesos: Essa segunda nota está mais voltada ao tipo de curso pretendido, porque o peso de cada uma das cinco categorias pode variar de acordo com cada universidade. Uma vez descoberto o peso (1, 2 ou 3) de cada categoria, é preciso multiplicar cada nota pelo peso atribuído pela universidade. Depois de multiplicar as notas de acordo com os pesos relativos, basta somar os resultados dividir o valor final pela soma de todos os pesos. O restante da divisão corresponde à média por pesos.

O que estudar para o Enem?

Todos os anos, o Exame Nacional do Ensino Médio prepara questões divididas em cinco categorias: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Cada uma delas compreende os estudos realizados durante o ensino médio.

É necessário estudar as matérias repassadas ao 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio para garantir uma boa nota no Enem.

Como se inscrever para o Enem?

As inscrições devem ser feitas entre 8 e 19 de maio para o Enem Regular o site oficial do Inep. A divulgação do resultado está prevista para 16 de janeiro de 2024.

LEIA TAMBÉM:

USP abre inscrições para quem vai usar nota do Enem

MEC antecipa prazos de inscrições do Sisu, Prouni e Fies; veja as datas