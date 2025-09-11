Como votou cada ministro do STF no julgamento que condenou Bolsonaro

Repórter
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19h17.
Última atualização em 11 de setembro de 2025 às 19h35.
O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira, 11, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da União (PGR) na denúncia de tentativa de golpe de Estado em 2022.
Após o voto de Cristiano Zanin, que acompanhou o relator Alexandre de Moraes e os ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia, o julgamento do mérito do caso terminou com placar de 4 a 1.
Apenas Luiz Fux divergiu e defendeu a absolvição de seis acusados em todos os crimes e a condenação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro em 2022.
A Primeira Turma passou para a fase de dosimetria, que estabelece a pena para cada réu.