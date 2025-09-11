Brasil

Como votou cada ministro do STF no julgamento que condenou Bolsonaro

Apenas Luiz Fux divergiu e defendeu a absolvição de seis acusados em todos os crimes

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19h17.

Última atualização em 11 de setembro de 2025 às 19h35.

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira, 11, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da União (PGR) na denúncia de tentativa de golpe de Estado em 2022.

Após o voto de Cristiano Zanin, que acompanhou o relator Alexandre de Moraes e os ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia, o julgamento do mérito do caso terminou com placar de 4 a 1. 

Apenas Luiz Fux divergiu e defendeu a absolvição de seis acusados em todos os crimes e a condenação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro em 2022.

Por quais crimes Bolsonaro foi condenado pelo STF?

  • Golpe de Estado
  • Abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Organização criminosa
  • Dano qualificado contra patrimônio da União
  • Deterioração de patrimônio tombado

As penas dos condenados

A Primeira Turma passou para a fase de dosimetria, que estabelece a pena para cada réu.

  • O ex-presidente Bolsonaro, considerado culpado por todos os crimes indicados pela PGR, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.
  • Já Mauro Cid foi sentenciado a 2 anos de prisão em regime aberto.
  • O general Walter Braga Netto foi condenado a 26 anos de prisão em regime fechado.
  • O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi condenado a 24 anos de prisão.
