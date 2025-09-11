STF forma maioria para condenar Bolsonaro e mais 7 réus por todos os crimes apontados pela PGR

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira, 11, para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da União (PGR) na denúncia de tentativa de golpe de Estado em 2022.

A ministra Cármen Lúcia votou para acompanhar Alexandre de Moraes, relator da ação, e Flávio Dino. Luiz Fux votou pela absolvição de seis acusados em todos os crimes e para a condenação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro em 2022.

O julgamento está 3 a 1 para a condenação dos acusados em todos os crimes. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma, iniciará o seu voto na sequência.

"O Brasil só vale a pena porque nós estamos conseguindo ainda manter o Estado Democrático de Direito e todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isso e só isso. O direito que o Brasil impõe e que nos julgadores fazemos valer", disse a ministra ao concluir o seu voto.

Ministra Cármen Lúcia em sessão extraordinária do STF (Rosinei Coutinho/SCO/STF/Divulgação)

Os crimes pelos quais já há maioria pela condenação de Bolsonaro e mais sete réus são:

Golpe de Estado

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Organização criminosa

Dano qualificado contra patrimônio da União

Deterioração de patrimônio tombado

Os oito réus são:

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro fala à imprensa no Senado Federal, em Brasília, em 17 de julho de 2025 (Mateus Bonomi/AFP)

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Alexandre Ramagem em sessão no Senado quando ainda era diretor da Abin (Marcos Oliveira/Agência Brasil)

Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;

Almir Garnier Santos durante cerimônia em abril de 2021

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (Adriano Machado/Reuters)

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Ex-ministro da Defesa durante sessão no Senado Federal (Roque de Sá/Agência Senado/Flickr)

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;

Ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto (José Dias/PR/Flickr)

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Mauro Cid durante depoimento da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 (Geraldo Magela/Agência Senado/Flickr)

Antes de iniciar o seu voto, Cármen fez algumas considerações sobre o caso. A ministra destacou que a circunstância desse julgamento é de mostrar que a "lei é para ser aplicada para todos" e que os fatos narrados na denúncia não foram negados.

"O que há de inédito, talvez, nessa ação penal, é que nela pulsa o Brasil que dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com o seu passado, o seu presente e com o seu futuro", afirmou.

Ao detalhar a atuação de Bolsonaro, a

STF também forma maioria para rejeitar preliminares

Cármen Lúcia também rejeitou todas as preliminares levantadas pelas defesas de Bolsonaro e dos demais acusados. Com isso, o Tribunal rejeita os pedidos de anulação da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e um dos réus, nega as alegações de cerceamento de defesa e que o STF não deveria julgar a ação.

