Absolvição de Bolsonaro e mais 5, condenação de Cid e Braga Netto: entenda o voto de Fux

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, leu nesta quarta-feira, 10, um voto que abriu a primeira divergência no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022.

Em mais de 12 horas de voto, o ministro divergiu do relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, e defendeu a condenação de forma parcial de apenas dois réus, enquanto pediu a absolvição dos outros seis acusados.

Bolsonaro, o almirante Almir Garnier, o general Paulo Sérgio Nogueira, o general Augusto Heleno, o ex-ministro Anderson Torres e o deputado federal Alexandre Ramagem tiveram as absolvições defendida pelo ministro em todos os crimes. O magistrado afirmou que não há provas nos autos do processo da participação dos acusados na suposta trama golpista.

No caso do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e de Walter Braga Netto, general e candidato a vice de Bolsonaro em 2022, Fux citou a participação dos dois no plano Punhal Verde Amarelo, que previa assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, para condenado-lós apenas por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Com esse voto, a Turma formou maioria para condenar Cid e Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Para as outras acusações contra todos os réus, o julgamento está 2 a 1 pela condenação.

Fux dividiu o seu voto do mérito em dois momentos. No primeiro, analisou os argumentos de acusação de cada crime apontado na denúncia da PGR. Em um segundo momento, individualizou a conduta dos réus e votou da seguinte forma:

Mauro Cid:

Voto para condenar por abolição violenta do Estado Democrático de Direito

por abolição violenta do Estado Democrático de Direito Voto para absolver dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado e golpe de Estado

Walter Braga Netto

Voto para condenar por abolição violenta do Estado Democrático de Direito

por abolição violenta do Estado Democrático de Direito Voto para absolver dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado e golpe de Estado

Almir Garnier:

Voto para absolver dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado

Jair Bolsonaro:

Voto para absolver dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado

Paulo Sérgio Nogueira

Voto para absolver dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado

Augusto Heleno

Voto para absolver dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado

Anderson Torres

Voto para absolver dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado

Alexandre Ramagem

Voto para absolver dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Fux defendeu anulação do julgamento

Fux divergiu do relator do caso, Alexandre de Moraes, sobre as preliminares apontadas pelas defesas, onde votou para anular o processo pelo entendimento de que o caso não deveria tramitar na Corte, por julgar réus sem a prerrogativa de foro privilegiado.

Segundo ele, não há autoridade com prerrogativa de foro para ser julgada na Corte, por isso, o caso deveria estar na 2ª instância.

O juiz argumentou que a prerrogativa sofreu "certa banalização" na interpretação constitucional, mas que os réus do processo perderam os seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento da Corte, que permitiria o julgamento no STF.

A atual tese definida pelo STF determina que o foro continua na Corte "ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício".

Fux diz entender que a interpretação correta sobre o foro privilegiado é aquela que foi definida pelo Supremo em 2018, quando a Corte restringiu a prerrogativa apenas para casos relativos a pessoas no exercício dos cargos.

O ministro declarou, então, que se a ação fosse julgada pela Corte, deveria ocorrer no Plenário e não na Primeira Turma.

