Como votar nulo em 2026? Urna não tem tecla específica; veja o que digitar

RESUMO ＋ Para votar nulo nas eleições de 2026, o eleitor deve digitar um número sem candidato correspondente, como “00”, e apertar Confirma, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), corte responsável pela orientação. No primeiro turno deste domingo, 4, votos nulos e brancos não entram no cálculo dos votos válidos nem anulam a eleição.

Para votar nulo nas eleições de 2026, o eleitor deve digitar na urna eletrônica um número que não pertence a nenhum candidato, como "00", e apertar a tecla Confirma.

A orientação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que define o voto nulo como aquele em que o eleitor manifesta a vontade de anular o voto.

A urna não tem uma tecla específica para o voto nulo. Já o voto em branco é registrado com a tecla Branco, seguida de Confirma.

No primeiro turno, neste domingo, 4, a urna apresenta seis votos em sequência: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador (duas vagas), governador e presidente da República.

Diferença entre voto nulo e voto em branco

O voto em branco, segundo o Glossário Eleitoral do TSE, é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos.

Os dois tipos têm o mesmo efeito: não entram na conta dos votos válidos, usada para definir os eleitos. A Constituição e a Lei das Eleições adotam o princípio da maioria absoluta de votos válidos.

"A diferença entre votos nulos e brancos está apenas na maneira como o eleitor prefere invalidar seu voto", afirmou Fernando Alencastro, secretário Judiciário do TSE, em texto publicado pelo tribunal em 2021.

Voto nulo não anula a eleição

Votos brancos e nulos não anulam a eleição e são considerados apenas para fins estatísticos, de acordo com o TSE. Eles também não são transferidos a partidos nem a candidatos.

O efeito é a redução do total de votos válidos, o que se reflete no cálculo dos quocientes eleitoral e partidário, sem beneficiar nenhuma candidatura, segundo Alencastro.