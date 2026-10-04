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Como votar nulo em 2026? Urna não tem tecla específica; veja o que digitar

Diferença para o voto em branco está só na forma de registro; nenhum dos dois anula a eleição nem é transferido a candidatos ou partidos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07h32.

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Para votar nulo nas eleições de 2026, o eleitor deve digitar um número sem candidato correspondente, como “00”, e apertar Confirma, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), corte responsável pela orientação. No primeiro turno deste domingo, 4, votos nulos e brancos não entram no cálculo dos votos válidos nem anulam a eleição.

Para votar nulo nas eleições de 2026, o eleitor deve digitar na urna eletrônica um número que não pertence a nenhum candidato, como "00", e apertar a tecla Confirma.

A orientação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que define o voto nulo como aquele em que o eleitor manifesta a vontade de anular o voto.

A urna não tem uma tecla específica para o voto nulo. Já o voto em branco é registrado com a tecla Branco, seguida de Confirma.

No primeiro turno, neste domingo, 4, a urna apresenta seis votos em sequência: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador (duas vagas), governador e presidente da República.

Diferença entre voto nulo e voto em branco

O voto em branco, segundo o Glossário Eleitoral do TSE, é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos.

Os dois tipos têm o mesmo efeito: não entram na conta dos votos válidos, usada para definir os eleitos. A Constituição e a Lei das Eleições adotam o princípio da maioria absoluta de votos válidos.

"A diferença entre votos nulos e brancos está apenas na maneira como o eleitor prefere invalidar seu voto", afirmou Fernando Alencastro, secretário Judiciário do TSE, em texto publicado pelo tribunal em 2021.

Voto nulo não anula a eleição

Votos brancos e nulos não anulam a eleição e são considerados apenas para fins estatísticos, de acordo com o TSE. Eles também não são transferidos a partidos nem a candidatos.

O efeito é a redução do total de votos válidos, o que se reflete no cálculo dos quocientes eleitoral e partidário, sem beneficiar nenhuma candidatura, segundo Alencastro.

'Perguntas frequentes'

Como votar nulo nas eleições de 2026? ＋

Para votar nulo, o eleitor deve digitar na urna eletrônica um número que não pertence a nenhum candidato, como “00”, e apertar a tecla Confirma, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A urna eletrônica tem uma tecla para votar nulo? ＋

Não, a urna eletrônica não tem uma tecla específica para o voto nulo. O eleitor precisa inserir um número sem candidato correspondente e confirmar.

Qual é a diferença entre voto nulo e voto em branco? ＋

O voto nulo manifesta a vontade de anular o voto, enquanto o voto em branco não indica preferência por nenhum candidato, segundo o Glossário Eleitoral do TSE. Fernando Alencastro, secretário Judiciário do TSE, afirma que a diferença está apenas na forma escolhida pelo eleitor para invalidar o voto.

Votos nulos e brancos anulam a eleição? ＋

Não, votos nulos e brancos não anulam a eleição e são considerados apenas para fins estatísticos, de acordo com o TSE. Eles ficam fora do total de votos válidos usado para definir os eleitos.

Votos nulos ou brancos são transferidos para candidatos? ＋

Não, votos nulos e brancos não são transferidos a partidos nem a candidatos, segundo o TSE. Nenhuma candidatura recebe esses votos.

Como os votos nulos afetam o resultado da eleição? ＋

Os votos nulos reduzem o total de votos válidos, sem beneficiar nenhuma candidatura. Segundo Fernando Alencastro, essa redução se reflete no cálculo dos quocientes eleitoral e partidário.

 

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