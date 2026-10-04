Posso ser chamado para trabalhar como mesário no dia da eleição? Entenda as regras

RESUMO ＋ Um eleitor pode ser chamado para trabalhar como mesário neste domingo, 4, mesmo sem convocação prévia. Se faltar um integrante da mesa, o juiz eleitoral pode autorizar a substituição por uma pessoa presente, desde que ela cumpra os requisitos legais.

O eleitor pode sair de casa para votar e acabar sendo chamado para trabalhar na eleição. Mesmo sem convocação prévia, é possível ser nomeado mesário neste domingo, 4, caso falte um integrante da mesa e a Justiça Eleitoral autorize a substituição.

A possibilidade está prevista no artigo 125 da resolução do TSE que estabelece as regras das eleições de 2026. A escolha deve respeitar os impedimentos legais e ser registrada em ata.

Como funciona a convocação no dia da eleição?

O presidente da mesa, ou quem estiver exercendo essa função, comunica a ausência ao juiz eleitoral. O magistrado pode determinar o remanejamento de integrantes de outra mesa, autorizar a substituição por alguém já nomeado para apoio logístico ou permitir a nomeação de um eleitor presente.

Portanto, não é necessário ter se inscrito como voluntário para ser chamado nessa situação.

Isso também não significa que qualquer pessoa na fila será escolhida: a substituição depende da necessidade e da autorização judicial.

Quem pode trabalhar como mesário?

É preciso ter 18 anos ou mais, estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e não apresentar impedimentos.

Entre os grupos sujeitos a restrições estão candidatos e determinados familiares, autoridades e agentes policiais e integrantes de diretórios partidários com função executiva.

Quem deseja participar de outras votações pode se cadastrar pelo e-Título, pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do estado ou pelo cartório eleitoral. A inscrição como voluntário não garante convocação.

O trabalho dá direito a folga?

O serviço não é remunerado com salário, mas prevê auxílio-alimentação. O mesário também tem direito a dois dias de folga por dia de serviço eleitoral e por dia de treinamento, mediante comprovação e sem desconto na remuneração de seu emprego.

Segundo o TSE, as datas devem ser combinadas com o empregador. A dispensa não acontece automaticamente no dia seguinte à votação.