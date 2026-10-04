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Posso ser chamado para trabalhar como mesário no dia da eleição? Entenda as regras

Justiça Eleitoral pode autorizar nomeação de eleitores no dia da votação em caso de ausência na mesa; entenda as regras e os direitos a folga.

(Paulo Pinto/Agência Brasil)

(Paulo Pinto/Agência Brasil)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07h34.

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Um eleitor pode ser chamado para trabalhar como mesário neste domingo, 4, mesmo sem convocação prévia. Se faltar um integrante da mesa, o juiz eleitoral pode autorizar a substituição por uma pessoa presente, desde que ela cumpra os requisitos legais.

O eleitor pode sair de casa para votar e acabar sendo chamado para trabalhar na eleição. Mesmo sem convocação prévia, é possível ser nomeado mesário neste domingo, 4, caso falte um integrante da mesa e a Justiça Eleitoral autorize a substituição.

A possibilidade está prevista no artigo 125 da resolução do TSE que estabelece as regras das eleições de 2026. A escolha deve respeitar os impedimentos legais e ser registrada em ata.

Como funciona a convocação no dia da eleição?

O presidente da mesa, ou quem estiver exercendo essa função, comunica a ausência ao juiz eleitoral. O magistrado pode determinar o remanejamento de integrantes de outra mesa, autorizar a substituição por alguém já nomeado para apoio logístico ou permitir a nomeação de um eleitor presente.

Portanto, não é necessário ter se inscrito como voluntário para ser chamado nessa situação.

Isso também não significa que qualquer pessoa na fila será escolhida: a substituição depende da necessidade e da autorização judicial.

Quem pode trabalhar como mesário?

É preciso ter 18 anos ou mais, estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e não apresentar impedimentos.

Entre os grupos sujeitos a restrições estão candidatos e determinados familiares, autoridades e agentes policiais e integrantes de diretórios partidários com função executiva.

Quem deseja participar de outras votações pode se cadastrar pelo e-Título, pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do estado ou pelo cartório eleitoral. A inscrição como voluntário não garante convocação.

O trabalho dá direito a folga?

O serviço não é remunerado com salário, mas prevê auxílio-alimentação. O mesário também tem direito a dois dias de folga por dia de serviço eleitoral e por dia de treinamento, mediante comprovação e sem desconto na remuneração de seu emprego.

Segundo o TSE, as datas devem ser combinadas com o empregador. A dispensa não acontece automaticamente no dia seguinte à votação.

Perguntas frequentes

Posso ser chamado para ser mesário hoje?

Sim. Se faltar um integrante da mesa, o juiz eleitoral pode autorizar a nomeação de um eleitor presente que cumpra os requisitos legais.

Preciso ter me inscrito como voluntário?

Não para essa substituição no dia da eleição. A nomeação depende de autorização da Justiça Eleitoral.

Quantos dias de folga o mesário recebe?

Dois dias por dia de serviço e por dia de treinamento, mediante comprovação. As datas devem ser acertadas com o empregador.

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