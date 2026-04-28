Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Após pressão do governo Lula, Detran-SP libera agendamento de exame prático sem autoescola

O anúncio ocorre após pressão do Ministério dos Transportes para que o programa CNH do Brasil seja implementado integralmente pelos estados

CNH do Brasil: Desde dezembro, as medidas enfrentam desafios para de fato entrarem em vigor (Marcio Ferreira/MT/Divulgação)

CNH do Brasil: Desde dezembro, as medidas enfrentam desafios para de fato entrarem em vigor (Marcio Ferreira/MT/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15h57.

Última atualização em 28 de abril de 2026 às 16h17.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) liberará a partir do dia 1º de maio que o agendamento do exame prático para tirar a Carteira Nacional de Motorista (CNH) seja realizado diretamente pelo cidadão, inclusive com veículo próprio. A informação foi confirmada pela autarquia estadual em primeira mão à EXAME.

O anúncio ocorre após pressão da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para que o programa CNH do Brasil seja implementado integralmente pelos estados.

O Senatran verificou que o Detran-SP estava descumprindo a regra que permite que o cidadão realize o agendamento da prova teórica e prática sem precisar passar por uma autoescola.

Entre as mudanças realizadas pelo governo federal em dezembro do ano passado estão o fim da obrigatoriedade de passar por uma autoescola para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a redução do número de aulas obrigatórias, o fim do curso teórico pago e como é realizada a prova prática.

Além de liberar o agendamento de exames práticos diretamente pelo cidadão, o Detran-SP também implementará o reteste gratuito até o fim de abril, outra medida da CNH do Brasil que não estava em vigor no estado.

Desafios para implementação da CNH do Brasil

Desde dezembro, as medidas enfrentam desafios para de fato entrarem em vigor. A principal justificativa dos Detrans está relacionada a dificuldades técnicas para adequar novas regras. Sistemas internos não teriam sido preparados para as alterações.

Com isso, desde janeiro, o Senatran tem realizado visitas técnicas para fiscalizar o processo. Na última quinta-feira, coordenadores de regulação de trânsito visitaram o Detran de São Paulo após denúncias sobre possíveis descumprimentos das medidas previstas na CNH do Brasil. 

Além de São Paulo, o governo federal visitou o Detran-PR.

Na visita, representantes da Senatran constataram que candidatos que optam por realizar o processo de habilitação de forma independente pela plataforma CNH do Brasil ainda não conseguem agendar a prova prática utilizando veículo próprio em São Paulo. Hoje, apenas as autoescolas podem realizar o agendamento do exame.

A fiscalização também apontou que o reteste gratuito previsto na Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ainda não estava sendo oferecido no estado, tanto para provas teóricas quanto práticas.

Acompanhe tudo sobre:Carteira de habilitação (CNH)Ministério dos TransportesGoverno LulaEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Governo limita cobranças de juros e encargos no crédito consignado

R$ 86,6 bi em mercadorias: tudo sobre a operação contra corrupção no Porto do Rio

Governo Lula suspende 3,4 milhões de multas de free flow

Novo Desenrola será destinado a quem tem dívidas de 90 a 180 dias

Mais na Exame

Tecnologia

Nova tecnologia chinesa pode gerar energia em minas de carvão a 2 km de profundidade

Carreira

O fim do RH executor: como os agentes de IA estão devolvendo o tempo à gestão de pessoas

Inteligência Artificial

Anthropic vira destaque da IA corporativa e atrai avaliação bilionária

Esporte

Copa do Mundo 2026: Jogadores que taparem a boca em discussões podem ser expulsos, diz jornal