Enem 2025: inscrições começam nesta segunda-feira; saiba como participar

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 estão abertas a partir desta segunda-feira, 26, e seguem até 6 de junho, exclusivamente pela Página do Participante no site enem.inep.gov.br/participante.

A taxa de inscrição é de R$ 85, com pagamento até 11 de junho, via boleto, Pix ou cartão.

A principal novidade é a pré-inscrição automática para estudantes do 3º ano de escolas públicas, que terão a ficha preenchida previamente e gratuidade, mesmo sem pedido formal de isenção. Basta acessar o site e confirmar os dados.

Alunos que não se enquadram nesse grupo devem preencher o formulário completo e efetuar o pagamento para garantir a inscrição.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro por conta da realização da COP30.

Calendário

Pagamento da taxa: até 11 de junho

Atendimento especializado: solicitação até 6 de junho; resultado em 13 de junho

Recurso para atendimento especializado: 16 a 20 de junho; resultado em 27 de junho

Provas: 9 e 16 de novembro (ou 30/11 e 7/12 nas três cidades paraenses)

Gratuidade e regras para pagamento

Estudantes do 3º ano de escolas públicas estão isentos da taxa automaticamente. Concluintes do ensino médio em 2025, matriculados na rede pública, também não precisam pagar. Para esses casos, o sistema não gera boleto. Candidatos vinculados ao CadÚnico, que desejam usar a nota para obter o certificado de conclusão ou a declaração de proficiência, também terão gratuidade garantida.

Certificação do ensino médio retorna

A edição de 2025 do Enem volta a permitir o uso da nota como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Para isso, é necessário obter ao menos 450 pontos em cada prova objetiva e 500 na redação. A medida amplia o acesso à certificação, descontinuada no Enem desde 2017, quando passou a ser responsabilidade exclusiva do Encceja.

Estrutura das provas e horários

O exame será dividido em dois domingos:

9 de novembro

45 questões de linguagens (incluindo língua estrangeira, escolhida no momento da inscrição)

45 questões de ciências humanas

Redação

16 de novembro

45 questões de matemática

45 questões de ciências da natureza

Horários (horário de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

Fechamento: 13h

Início da prova: 13h30

Encerramento: 19h no primeiro dia e 18h30 no segundo

Função do Enem

O Enem segue como a principal via de acesso ao ensino superior no país. As notas são usadas em processos seletivos como o Sisu, o Prouni e o Fies, além de servirem como critério de seleção em instituições privadas e internacionais. Candidatos interessados em participar desses programas devem obrigatoriamente se inscrever no Enem 2025.