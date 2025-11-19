Como fica a previsão do tempo no RJ neste feriado?

O feriado da Consciência Negra nesta quinta-feira, 20, vai marcar uma virada no tempo no Rio de Janeiro, com a volta do sol e do calor após dias de temperaturas amenas e chuvas intensas, impulsionadas pela passagem de uma frente fria.

Quem pretende ir à praia ou viajar pode contar com o sol até sábado, 22, com altas temperaturas e céu quase sempre aberto. O cenário só muda no domingo, 23, quando as precipitações retornam e ganham força à noite.

Veja, a seguir, a previsão do tempo para o feriado da Consciência Negra no RJ.

Previsão para o RJ no feriado

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas de instabilidade seguem atuando sobre o estado até o começo da tarde de quinta, com pancadas fracas e isoladas em diversas regiões, incluindo a capital, Baixada Fluminense, Costa Verde e Região Serrana.

A capital registra mínima de 18 °C e máxima de 28 °C, conforme a previsão da Climatempo.

A virada acontece entre a noite de quinta e a manhã de sexta-feira, 21, quando a frente fria se afasta totalmente do litoral e uma massa de ar mais seco avança sobre o estado. O sistema favorece a volta do tempo firme, com predomínio de sol e calor ao longo do fim de semana, com os termômetros variando entre 20 °C e 30 °C.

O sábado deve ser o dia mais quente do feriado prolongado: poucas nuvens, calor intenso e máxima de até 33 °C. Não há previsão de chuva.

No domingo, o tempo vira novamente. A manhã e a tarde terão pancadas isoladas, e a noite será marcada por temporal.

A temperatura cai levemente, com mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Ventos moderados e aumento da nebulosidade antecedem a nova instabilidade que avança pela costa e deve ditar o clima da próxima semana.

Previsão para o litoral

O tempo no litoral acompanha o padrão da capital: a chuva aparece na manhã de quinta, mas logo dá lugar ao sol. A sexta e o sábado serão de céu aberto, calor e sensação de abafamento desde cedo. As máximas se aproximam de 30 °C na Costa Verde e podem superar 32 °C em trechos da Região dos Lagos.

No domingo, a aproximação de um sistema de baixa pressão provoca aumento de nuvens e pancadas irregulares, seguidas de chuva forte à noite.