Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Como fica a previsão do tempo no RJ neste feriado?

Após um período chuvoso devido à atuação de uma frente fria, cariocas devem enfrentar calorão, sol e tempo nos próximos dias

View from Morro das Andorinhas ( Philippe Cohat/Getty Images)

View from Morro das Andorinhas ( Philippe Cohat/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13h44.

O feriado da Consciência Negra nesta quinta-feira, 20, vai marcar uma virada no tempo no Rio de Janeiro, com a volta do sol e do calor após dias de temperaturas amenas e chuvas intensas, impulsionadas pela passagem de uma frente fria.

Quem pretende ir à praia ou viajar pode contar com o sol até sábado, 22, com altas temperaturas e céu quase sempre aberto. O cenário só muda no domingo, 23, quando as precipitações retornam e ganham força à noite.

Veja, a seguir, a previsão do tempo para o feriado da Consciência Negra no RJ.

Previsão para o RJ no feriado

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas de instabilidade seguem atuando sobre o estado até o começo da tarde de quinta, com pancadas fracas e isoladas em diversas regiões, incluindo a capital, Baixada Fluminense, Costa Verde e Região Serrana.

A capital registra mínima de 18 °C e máxima de 28 °C, conforme a previsão da Climatempo.

A virada acontece entre a noite de quinta e a manhã de sexta-feira, 21, quando a frente fria se afasta totalmente do litoral e uma massa de ar mais seco avança sobre o estado. O sistema favorece a volta do tempo firme, com predomínio de sol e calor ao longo do fim de semana, com os termômetros variando entre 20 °C e 30 °C.

O sábado deve ser o dia mais quente do feriado prolongado: poucas nuvens, calor intenso e máxima de até 33 °C. Não há previsão de chuva.

No domingo, o tempo vira novamente. A manhã e a tarde terão pancadas isoladas, e a noite será marcada por temporal.

A temperatura cai levemente, com mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Ventos moderados e aumento da nebulosidade antecedem a nova instabilidade que avança pela costa e deve ditar o clima da próxima semana.

Previsão para o litoral

O tempo no litoral acompanha o padrão da capital: a chuva aparece na manhã de quinta, mas logo dá lugar ao sol. A sexta e o sábado serão de céu aberto, calor e sensação de abafamento desde cedo. As máximas se aproximam de 30 °C na Costa Verde e podem superar 32 °C em trechos da Região dos Lagos.

No domingo, a aproximação de um sistema de baixa pressão provoca aumento de nuvens e pancadas irregulares, seguidas de chuva forte à noite.

Acompanhe tudo sobre:FeriadosPrevisão do tempoRio de JaneiroClima

Mais de Brasil

Lula diz que PL Antifacção aprovado na Câmara 'enfraquece combate ao crime'

COP30 antecipará em 30 anos obras de infraestrutura em Belém, diz Hélder

Lula terá seis reuniões multilaterais para acelerar negociações na COP30

Vai chover no feriado em SP? Confira a previsão

Mais na Exame

ESG

COP30: pequenos negócios aderem à transição para economia mais sustentável

Esporte

Restam 6 vagas na Copa: veja quais países ainda podem se classificar

Casual

A Tudor apresenta relógio Ranger menor e com mostrador cor de areia

Pop

Lucro de 'Baby Shark' não acompanha sucesso global do vídeo no YouTube