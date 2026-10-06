Lula diz que PL de Flávio Bolsonaro tenta barrar votação do fim da escala 6x1 no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou, nesta terça-feira, 6, o início da discussão no Senado sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1, que reduz a jornada padrão de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem alteração de salário e estipula duas folgas mínimas semanais no país. O presidente acusou, porém, a oposição bolsonarista de atuar contra a votação do texto pelos senadores.

Lula também disse que "chegou o dia D" para que o PL de Flávio Bolsonaro mostre se é contrário ou favorável à redução da jornada. O presidente disse que a oposição bolsonarista "está tentando atrapalhar a votação para que ela não aconteça", mas se disse confiante de que o projeto será votado pelo Senado antes das eleições.

"A campanha está começando em um bom momento quando hoje o Senado começa a discutir a aprovação do fim da escala 6x1, que nada mais é do que garantir que as pessoas trabalhem cinco dias e fiquem dois dias em casa para cuidar da família e dos seus afazeres. (...) Meu adversário (Flávio Bolsonaro) vai ter que tomar uma decisão: se ele vai mandar a bancada do partido dele votar favorável ao fim da jornada de trabalho 6x1. À hora que o Senado começar a votar, a máscara vai começar a cair", disse Lula.

Pelo cronograma estipulado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a PEC poderá ser votada em primeiro turno na semana que vem. O texto requer, no entanto, duas votações. Flávio Bolsonaro e o PL defendem um projeto alternativo que, na prática, permite jornadas maiores do que as atuais. A oposição busca atrasar a votação no Senado, pois na próxima legislatura teria votos suficientes para barrar a aprovação da matéria.

O presidente afirmou que a sociedade "vai ver quem efetivamente quer que o povo tenha uma vida mais digna, que descanse mais, que possa cuidar da família, ou se vai estabelecer essa jornada em que as pessoas só têm um dia para descansar".

"Estou confiante de que o presidente (do Senado) Alcolumbre vai colocar em votação, que o Senado vai repetir a decisão que já foi tomada pela Câmara (que aprovou o texto por unanimidade em maio) e estou confiante de que o PL vai demonstrar se tem coragem ou não de votar a favor do fim dessa escala que faz as pessoas trabalharem seis dias e fique só um de folga. Chegou o dia D", disse Lula.

Lula disse que está "todo o mundo na expectativa de que Alcolumbre cumpra o que prometeu" sobre pautar a PEC na primeira semana após o primeiro turno. "Eu espero que aconteça hoje ou amanhã", disse Lula. O presidente do Senado, porém, decidiu não pautar o texto em regime de urgência. Por isso, são necessárias cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e mais três para que o texto volte a ser votado no plenário.

Mais cedo, Alcolumbre disse que a deliberação do fim da escala 6x1 será realizada ainda nesta Legislatura, que termina em janeiro de 2027, mas não foi claro sobre a votação dos dois turnos antes da eleição presidencial.