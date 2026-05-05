Comitê com poder sobre projetos de minerais críticos terá maioria indicada pelo governo

O novo órgão a ser criado pelo projeto de lei dos Minerais Críticos, vai ser controlado pelo Executivo federal, caso permaneça a redação do parecer apresentado pelo relator do texto, o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). A proposta cria o Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos (CMCE), que terá maoiria indicada pelo Executivo e minoria de membros da sociedade civil.

O PL dos Minerais Críticos (PL 2780/2024), inicialmente previsto para ser votado nesta terça-feira, 5, deve ter a votação adiada para a quarta-feira, 6.

Pelo parecer de Jardim, que será apreciado pelo plenário, o CMCE terá poder de vetar fusões e aquisições no segmento, além de poder barrar investimentos estrangeiros diretos em projetos relacionados a minerais críticos e estratégicos.

Pela proposta, o CMCE será presidido pelo ministro de Minas e Energia e terá 15 representantes de órgãos do Executivo, um representante dos estados, um dos municípios, dois do setor privado que tenham notório conhecimento em política mineral, e um de instituições de ensino superior.

O relator do texto tem ressaltado que o órgão poderá barrar exportações "que não agreguem valor" e que protegeria a soberania nacional.

O texto, segundo Jardim, foi pactado com o governo. Apesar disso, o líder da bancada governista na Câmara, Paulo Piementa (PT-RS) disse à Exame que ainda não há posição fechada sobre o tema.