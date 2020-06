Comissão ouve Montezano, do BNDES, em meio a dúvidas sobre ajuste

O final de semana foi de tensão com o anúncio da saída de Mansueto Almeida, secretário do Tesouro e fiador do ajuste fiscal. O nome do seu substituto, Bruno Funchal, um técnico da pasta, ajudou a acalmar os ânimos, mas há tensões de fundo cujo resultado ainda é incerto, como o desfecho da crise política.

Nesta terça-feira (16), no entanto, o foco estará voltado para Gustavo Montezano, que está próximo de completar um ano como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Ele será ouvido às 10 horas pela comissão mista do Congresso, formada por seis deputados e seis senadores, que monitora o cenário fiscal e orçamentário relacionado com as medidas emergenciais de combate aos efeitos do novo coronavírus.

O BNDES é peça relevante em vários eixos. Entre eles, o financiamento da folha de pagamento e a liberação de crédito de capital de giro para pequenas e médias empresas, que tem sido criticada pela baixa velocidade e efetividade em fazer com que os recursos cheguem na ponta. Outro pilar é o financiamento da área de saúde, de forma a ampliar o número de leitos e outros equipamentos necessários no momento.

Outro tema quente da audiência deve ser o pacote de resgate das empresas aéreas, entre as mais afetadas pela crise. Na sexta-feira (12), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o programa de socorro do BNDES já estava sendo desenhado e envolveria uma parceria com o mercado e os bancos privados.

Por enquanto, a atuação do BNDES tem sido relativamente contida para evitar repetir o superdimensionamento em reação à crise de 2008 e que contribuiu para a crise fiscal a partir de 2014. Mas segundos os críticos, o banco está pecando por não mobilizar todo seu potencial na mais grave crise econômica em um século pela pandemia do coronavírus. Era justamente a hora de o banco se movimentar, dizem os críticos do governo. Com a palavra, Montezano.