Comissão debate instalação de 'Times Square' no centro de São Paulo

A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Prefeitura de São Paulo se reúne nesta quarta-feira, 11, para discutir o tema

Se aprovado, os painéis serão instalados na esquina da venida Ipiranga com a São João (Google Street View/Reprodução)

Gabriela Pessanha

Publicado em 11 de março de 2026 às 17h38.

A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) se reuniu nesta quarta-feira, 11, para debater a instalação de painéis eletrônicos no centro da cidade de São Paulo. Se aprovado, o projeto apelidado de 'Times Square' deverá ficar no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João

O órgão da Prefeitura de São Paulo é responsável pela aplicação da Lei Cidade Limpa.

O que é a 'Times Square paulistana'?

A "Boulevard São Paulo" ganhou o apelido em referência a Times Square, o icônico cruzamento de Nova York (EUA), e é uma proposta da empresa A Fábrica de Bares, proprietária do Bar Brahma, localizado na esquina da avenida São João

O projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) e passa pela última etapa de avaliação com a CPPU

O planejamento prevê que a instalação dos painéis comece ainda em março e dure quatro meses. 

A parceria da Fábrica de Bares com a prefeitura da cidade tem duração de três anos e investimento de R$ 2 milhões para melhorias em outros pontos da cidade, como as praças Júlio de Mesquita e Largo do Paissandu, e restauro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

Todos os pontos estão localizados no centro de São Paulo

Lei Cidade Limpa 

A CPPU garante a aplicação da Lei Cidade Limpa (Lei nº 14.223/2006) na capital paulista. 

Aprovada em 2006, ela proíbe outdoors e restringe outras formas de publicidade ou itens de poluição visual em São Paulo. 

