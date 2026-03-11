Comissão debate instalação de 'Times Square' no centro de São Paulo

A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) se reuniu nesta quarta-feira, 11, para debater a instalação de painéis eletrônicos no centro da cidade de São Paulo. Se aprovado, o projeto apelidado de 'Times Square' deverá ficar no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João.

O órgão da Prefeitura de São Paulo é responsável pela aplicação da Lei Cidade Limpa.

O que é a 'Times Square paulistana'?

A "Boulevard São Paulo" ganhou o apelido em referência a Times Square, o icônico cruzamento de Nova York (EUA), e é uma proposta da empresa A Fábrica de Bares, proprietária do Bar Brahma, localizado na esquina da avenida São João.

O projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) e passa pela última etapa de avaliação com a CPPU.

O planejamento prevê que a instalação dos painéis comece ainda em março e dure quatro meses.

A parceria da Fábrica de Bares com a prefeitura da cidade tem duração de três anos e investimento de R$ 2 milhões para melhorias em outros pontos da cidade, como as praças Júlio de Mesquita e Largo do Paissandu, e restauro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

Todos os pontos estão localizados no centro de São Paulo.

Lei Cidade Limpa

A CPPU garante a aplicação da Lei Cidade Limpa (Lei nº 14.223/2006) na capital paulista.

Aprovada em 2006, ela proíbe outdoors e restringe outras formas de publicidade ou itens de poluição visual em São Paulo.