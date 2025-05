Este edifício histórico no centro de São Paulo vai ser transformado em prédio residencial

Marcado por anos de degradação e abandono, o centro histórico de São Paulo pode estar a vias de receber uma segunda chance.

A revitalização da região vem recebendo esforços tanto da prefeitura quanto do governo do estado, com uma série de políticas públicas, investimentos e projetos estruturantes para atrair moradores, negócios e dinamizar a economia do local que já teve o seu período dourado no século 19 e 20. Na época, com o impulso econômico vinha com o café e com a chegada das ferrovias.

Foi a partir de então que grandes arranha-céus passaram a abrigar sedes de importantes bancos, como o Banespa, Banco Mercantil de São Paulo e Unibanco, demonstrando a força financeira que a região teve. Nas décadas de 1950 e 1960, o centro ainda era o epicentro comercial e financeiro, com edifícios icônicos como o Edifício Itália e a Bolsa de Valores sediada na região até hoje.

No que parece mais um passo em direção à revitalização do centro, a prefeitura de São Paulo autorizou as obras de retrofit do antigo Edifício Misericórdia. Construído em 1977 e considerado um dos últimos grandes edifícios da região, o prédio será transformado em moradia e ganhará um novo nome: Edifício Tebas.

Construído em 1977, o Edifício Misericórdia passará a se chamar Edifício Tebas (Divulgação/Prefeitura de São Paulo)

Essa será uma homenagem a Joaquim Pinto de Oliveira, o primeiro arquiteto negro do Brasil e autor do primeiro chafariz público da cidade, construído no mesmo local do edifício, no Largo da Misericórdia.

A aprovação faz parte do Programa Requalifica Centro, que estabelece incentivos para estimular o retrofit de prédios antigos da região central da cidade. A ideia é que mais imóveis habitacionais sejam ofertados para a região voltar a atrair investimentos.

O programa inclui construções anteriores a 23 de setembro de 1992, ou licenciadas conforme a legislação vigente na época, situadas em um perímetro de aproximadamente 6,4 quilômetros quadrados.

Além dos benefícios previstos no programa, o Edifício Tebas foi selecionado no segundo chamamento público da iniciativa de subvenção econômica municipal para ter parte do custo da obra coberta. Com isso, 15% do valor total da requalificação será financiado pela prefeitura.

Edifício histórico vira habitação de interesse social

O edifício, antes comercial, será residencial, com 43 apartamentos, sendo uma unidade reservada para habitação de interesse social.

A unidade será destinada à locação social pela organização FICA, uma entidade sem fins lucrativos que atua em São Paulo adquirindo, reformando e gerindo imóveis para viabilizar moradias acessíveis para famílias em situação de vulnerabilidade.

O edifício terá também um restaurante com foco em alimentos orgânicos e um espaço multiuso aberto ao público. Nos últimos anos, o imóvel já vinha sendo utilizado como espaço de exposições, oficinas e eventos de arte e design.