Com segurança reforçada, Alexandre de Moraes recebe homenagem no Tribunal de Contas de SP

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) vai realizar a partir de segunda-feira, 11, a XXIII Semana Jurídica, evento para comemorar o Dia do Advogado, na mesma data. Seria apenas mais um seminário da corte de contas paulista, não fosse a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que fará a palestra inicial.

Nos dias seguintes, participarão figuras públicas como a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o secretário estadual da Fazenda, Samuel Kinoshita.

Apesar de o evento ter sido marcado há meses e o ministro ter sido convidado no início do ano, a presença de Moraes, dias depois de determinar a prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, levou grupos bolsonaristas a reclamar do seminário pelas redes sociais.

O blogueiro Allan dos Santos, alvo de Moraes em um inquérito no STF e que está foragido nos Estados Unidos, postou no X sobre o evento no TCE e seus seguidores começaram a marcar não só a corte, que passou a ser alvo de críticas, como políticos bolsonaristas.

Segurança reforçada e expectativas para o evento

Sem se dizer surpreendido pela repercussão, o presidente do tribunal, Antonio Roque Citadini, afirmou que vai reforçar a segurança durante a semana de eventos.

– Não esperamos manifestações de ninguém, pois o evento é fechado e todos os espaços [cerca de 250 lugares] já estão reservados. Nossa segurança será reforçada, sim, mas ela já é boa e não teremos problemas – afirma.

Para Citadini, a repercussão nas redes depois das postagens de Allan dos Santos não precisaria ter acontecido, pois o palestrante inicial não foi convidado de última hora.

– Todo ano, em geral, vem algum ministro aqui. Já vieram Dias Toffoli e André Mendonça, mais recentemente. O governador Tarcísio de Freitas veio ano passado e este ano, apesar do convite, não deverá comparecer, mas também não será algo inédito. Não é sempre que o governador da ocasião vem ao evento – diz o conselheiro.

O motivo para o governador não estar presente, segundo Citadini, é que ele não seria o orador, apenas espectador.

Outro ponto polêmico que está movimentando as redes diz respeito à honraria que o TCE vai entregar a Moraes: o Colar do Mérito da Justiça de Contas. Ainda segundo Citadini, que vai se aposentar neste ano, a homenagem também não tem a ver com questões políticas e é geralmente oferecida aos oradores que abrem o evento.