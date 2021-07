Com risco de geada, São Paulo pode registrar 5ºC nesta terça-feira

As baixas temperaturas e o tempo seco prevalecem na cidade de São Paulo no decorrer desta semana, resultado de uma massa de ar polar que chegou à capital no último domingo, 18. O ápice do frio acontece nesta terça-feira, 20, quando a mínima chega a 5°C e a máxima não ultrapassa 18°C. Geadas também podem atingir a capital.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.

A queda de temperatura iniciada no domingo terá seu ponto máximo na manhã desta terça, segundo informações do Climatempo. O frio se acentua durante a madrugada e chega a 5°C às 6h da manhã. O tempo esquenta ao longo do dia e atinge a máxima, 18°C, às 14h. A temperatura volta a cair durante a noite, quando retorna a 13°C.

Além de mexer nos termômetros, a frente fria tem outras consequências. "Esse sistema também deixa o tempo seco e estável o que agrava os problemas com os baixos índices de umidade, qualidade do ar e formação de queimadas", afirma em nota o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Ao longo do dia, a umidade relativa do ar permanece abaixo do intervalo ideal para a saúde humana estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 50% e 60%. O pior resultado deve ocorrer por volta do meio-dia, quando o índice beira 30%. A umidade melhora durante a noite, a partir das 19h. Assim como o restante da semana, o dia terá céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva.

O Climatempo não descarta a possibilidade de geadas na capital entre segunda e terça. Neste caso, o risco maior está concentrado em áreas mais afastadas do centro urbano, como o Grajaú, no extremo sul. O fenômeno também está previsto para cidades da região metropolitana e do interior paulista.

A temperatura começa a subir na quarta-feira, 20, com mínima de 7°C e máxima de 22°C. A tendência se consolida nos dias seguintes. Entre quinta e domingo, a mínima fica em torno de 11°C e 13°C, e a máxima entre 20°C e 23°C.

O declínio da temperatura, causado por uma massa de ar frio, não é exclusivo de São Paulo e atinge outras localidades no Sudeste, Sul e Centro-Oeste.