Cobertura nacional de 5G deve ocorrer em 2027, diz ministro

Frederico de Siqueira Filho também informou que um novo leilão ocorrerá em janeiro de 2026

5G: Frederico de Siqueira Filho também confirmou um novo leilão, previsto para ocorrer em janeiro de 2026 (Pablo Le Roy/MCom)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16h04.

A conclusão da cobertura nacional de 5G no Brasil foi antecipada para 2027, segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, em entrevista nesta terça-feira, 2.

Siqueira Filho detalhou a expansão do 5G durante entrevista no programa "Bom dia, Ministro", do Governo Federal. Segundo o titular da pasta, mais de 2 mil cidades brasileiras já contam com a tecnologia - o que representa 35,9% do total de municípios do país.

De acordo com Siqueira Filho, o sinal de 5G ultrapassou 64% da cobertura, sendo que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) previu 57% para 2027. Com o avanço, a pasta pretende antecipar a cobertura total de 2028 para 2027.

A próxima fase da expansão da tecnologia para periferias e cidades menores já que, segundo o titular da pasta, todas as capitais já contam com a tecnologia.

Novo leilão de 5G

Frederico de Siqueira Filho também confirmou um novo leilão, previsto para ocorrer em janeiro de 2026. O chamamento será da faixa de 700 MHz, o que, segundo a pasta, poderá aumentar a capilaridade da rede. 

O novo leilão também irá contemplar comunidades acima de 600 habitantes, focando em comunidades isoladas na região Norte do Brasil e em áreas ribeirinhas.

Avanço do 5G no Brasil

O primeiro leilão de 5G ocorreu em novembro de 2021, com o direito de exploração das faixas por até 20 anos.

Na época, o cronograma divulgado foi de priorizar cidades de 500 mil habitantes, que deveriam receber o serviço até julho de 2025; mais de 200 mil, até julho de 2026; mais de 100 mil, até julho de 2027; e nas cidades com mais de 30 mil habitantes, programada para ocorrer até julho de 2028.

