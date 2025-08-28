Telecomunicações investiram R$ 16,5 bilhões no 1º semestre

O setor de telecomunicações no Brasil investiu R$ 16,5 bilhões no primeiro semestre de 2025, segundo a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as principais empresas do setor (Algar, Claro, Oi, Sercomtel, Tim e Vivo). Embora esse valor signifique um aumento nominal de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, em termos reais foi registrada uma leve queda.

Considerando os efeitos da inflação, o investimento real equivale a R$ 16,6 bilhões, um valor ligeiramente inferior aos R$ 16,7 bilhões do semestre anterior. Além disso, de acordo com o Teletime, o investimento real está bastante abaixo da média de R$ 18,58 bilhões registrada nos primeiros semestres desde 2020, cujo pico foi de R$ 21 bilhões, em 2021.

De acordo com a entidade, os investimentos foram cruciais para impulsionar a expansão do 5G, que alcançou 256 novos municípios, totalizando 1.068 cidades atendidas.

O número de antenas aumentou em cerca de 25%, passando de 37.639 para 47.016, enquanto a base de usuários cresceu de 40 milhões para 48,9 milhões – o que significa 1,5 milhões de novas ativações por mês ou aproximadamente 50 mil por dia.

Receita do setor

A receita bruta das operadoras de telecomunicações também cresceu 4,9% no primeiro semestre de 2025, totalizando R$ 161,5 bilhões. Em termos reais, porém, ela permaneceu estável, sem grandes variações em relação aos últimos cinco anos.

Segundo Marcos Ferrari, presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, o setor de telecomunicações continua sendo o segundo maior investidor em infraestrutura no Brasil com recursos privados. Ele destaca que, após uma estabilidade nominal em 2024, o investimento voltou a crescer no primeiro semestre de 2025.