CNU: resultados serão divulgados hoje; veja horário e como acessar

Os resultados do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados nesta terça-feira, 4. Os candidatos que se inscreveram nos cargos do bloco 8 terão acesso à lista de aprovados a partir das 10h, assim como quem concorreu a cargos dos blocos de 1 a 7.

No dia 28 de fevereiro ficará disponível a lista definitiva de candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação e a lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

Os candidatos podem acessar os resultados na Área do Candidato, após fazer login com gov.br na página oficial da seleção.

Cursos de formação

Entre os aprovados no CNU, 2.305 são convocados para participar dos cursos de formação. Quem estiver nesse grupo deve confirmar a participação e efetivar a matrícula até a próxima quarta-feira, 5 de fevereiro.

Essa etapa será realizada principalmente na modalidade presencial e em Brasília (DF). Apenas um curso, com 35 vagas, será no Rio de Janeiro (RJ). Outro curso será realizado em Brasília, com 900 vagas, na modalidade híbrida.

Os inscritos na capacitação poderão receber, mensalmente, durante o período de formação, 50% da remuneração inicial do cargo.

Calendário CNU