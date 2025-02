Concurso IBGE: inscrições abrem na próxima semana; saiba como participar

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inicia na próxima segunda-feira, 10 de fevereiro, as inscrições para um processo seletivo simplificado com 30 vagas temporárias. Os interessados terão até a próxima sexta-feira, 14, para participar.

As oportunidades são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, com salários de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente.

Além da remuneração, os aprovados terão acesso a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.

As vagas estão distribuídas entre Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, e os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente nos postos do IBGE. Para participar, os candidatos devem levar o formulário de inscrição preenchido e assinado, disponível no edital do processo seletivo.

Confira os locais de inscrição:

Espírito Santo Cariacica: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 675, Edifício Palácio do Café, 9º andar, Vitória/ES Vitória: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 675, Edifício Palácio do Café, 9º andar, Vitória/ES

Minas Gerais Iturama: Rua Armando Fratari, 867, Vila Olímpica, Iturama/MG

Mato Grosso do Sul Campo Grande: Rua Barão do Rio Branco, 1431, Centro, Campo Grande/MS

Santa Catarina Concórdia: Rua Marechal Deodoro, 772, Centro, Concórdia/SC Rio do Sul: Rua Tuiuti, 20, salas 401 e 402, Centro, Rio do Sul/SC Palmitos: Rua Visconde de Rio Branco, 932, sala 102, Centro, Palmitos/SC



Seleção será feita por análise de títulos

O processo seletivo será realizado por meio de análise de títulos, sem a necessidade de provas presenciais. O resultado final está previsto para o dia 28 de fevereiro.

A recomendação do IBGE é que os candidatos não deixem para se inscrever na última hora, garantindo a entrega dos documentos dentro do prazo estipulado.

Para mais informações, os interessados devem consultar o edital oficial no site do IBGE.