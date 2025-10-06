Brasil

CNU: gabarito oficial será divulgado nesta segunda-feira; veja horário e como acessar

A segunda edição do concurso oferece 3.652 vagas em 32 órgãos, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06h09.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) realizou neste domingo, 5, a primeira fase do Concurso Público Nacional Unificado (CPN2). 

A sistemática do CNU2 define que para avançar para a segunda fase, marcada para 7 de dezembro, é preciso acertar ao menos 40% das questões para não ser eliminado. No ano passado, as duas provas (objetiva e discursiva) foram na mesma data.

A segunda edição do concurso oferece 3.652 vagas em 32 órgãos, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário.

Quando sai o gabarito do CNU?

Segundo o MGI, o gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado no dia 6 de outubro.

Que horas sai o gabarito oficial do CNU?

O gabarito oficial será divulgado às 10h desta segunda-feira

Como acessar o gabarito oficial do CNU?

OS gabaritos das provas serão divulgadas no site da FGV, às 10h, desta segunda-feira, 6. O candidato pode acessar pelo site https://conhecimento.fgv.br/cpnu2 com o login do Gov.br.

Quando sai o resultado do CNU?

A divulgação dos resultados segue um cronograma:

  • 6 de outubro: Gabarito preliminar das provas objetivas.
  • 12 de novembro: Notas finais da primeira fase e convocação para a prova discursiva.
  • 13 a 19 de novembro: Período para envio de títulos (quando aplicável).
  • 18 de fevereiro de 2026: Resultado definitivo da prova discursiva.
  • 20 de fevereiro de 2026: Publicação das listas de classificação.
  • 16 de março de 2026: Início das convocações para nomeação.

Entre a divulgação dos resultados preliminares e os definitivos, haverá períodos para interposição de recursos. Candidatos podem apresentar contestações dentro dos prazos estipulados no edital.

É possível zerar uma disciplina e não ser eliminado?

Sim, o edital estabelece que, mesmo que o candidato erre todas as questões de uma disciplina, não será eliminado automaticamente, desde que atenda ao número mínimo de acertos. Para os candidatos de nível superior, é necessário acertar ao menos 36 questões, enquanto para os de nível intermediário, o mínimo é 28 acertos.

