CNU 2025 tem 3.652 vagas em 37 cidades para todos os níveis de escolaridade; entenda

O edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 oferece 3.652 vagas distribuídas em ao menos 37 cidades brasileiras, abrangendo órgãos federais em todos os 26 estados e no Distrito Federal.

As provas serão aplicadas em 228 municípios estratégicos para garantir maior acessibilidade aos candidatos, mas as vagas efetivas estão concentradas em cidades específicas, com número variável de oportunidades por localidade.

Organização do concurso e cargos disponíveis

O concurso está organizado em 9 blocos temáticos, que agrupam cargos de níveis médio, técnico e superior, permitindo que o candidato concorra a várias vagas dentro do mesmo bloco com uma única inscrição.

Os salários iniciais variam entre R$ 4 mil e R$ 18,7 mil, considerando reajustes previstos para 2026, incluindo vale alimentação.

Inscrições e isenção de taxa

As inscrições começaram em 2 de julho e vão até 20 de julho de 2025, com taxa de R$ 70, que pode ser isenta para candidatos em situação específica, como doadores de medula óssea, inscritos no CadÚnico, beneficiários do PROUNI e FIES.

Cidades com vagas confirmadas

Entre as cidades com vagas confirmadas estão capitais e municípios importantes de todas as regiões do país, como:

Região Norte: Rio Branco (AC), Macapá (AP), Belém (PA), Manaus (AM)

Rio Branco (AC), Macapá (AP), Belém (PA), Manaus (AM) Região Nordeste: Maceió (AL), Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA)

Maceió (AL), Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA) Região Centro-Oeste: Brasília (DF), Goiânia (GO), Cuiabá (MT)

Brasília (DF), Goiânia (GO), Cuiabá (MT) Região Sudeste: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG)

São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) Região Sul: Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC)

Essa distribuição visa facilitar o acesso dos candidatos às provas e a lotação dos aprovados em órgãos próximos às suas regiões, promovendo maior diversidade e representatividade.

Datas das provas e vagas para cotas

O CNU 2025 é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e terá provas objetivas em 5 de outubro e discursivas em 7 de dezembro. O concurso também reserva vagas para cotas, incluindo pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, além de ações afirmativas para mulheres.

Para consultar o número exato de vagas por município e por bloco temático, os candidatos devem acessar o edital completo e os documentos oficiais disponibilizados pela organização do concurso.