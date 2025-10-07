CNU 2025: prazo para contestar perguntas e respostas termina nesta quarta-feira; veja como recorrer

CNU: A análise das contestações será publicada com o resultado final da primeira fase em 12 de novembro (sengchoy/iStock /Getty Images)
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11h14.
Começou nesta terça-feira, 7, o prazo para candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 apresentarem recursos contra questões ou gabaritos preliminares das provas objetivas.
O período se encerra às 23h59 desta quarta-feira, 8, e os pedidos devem ser feitos de forma individual, exclusivamente pela área do candidato no site oficial.
Segundo o edital, os argumentos precisam ser claros e consistentes. Não será permitido identificar-se nos campos destinados à fundamentação do recurso, sob pena de ter o pedido automaticamente rejeitado.
Pedidos enviados por e-mail, Correios, fax ou de forma presencial também não serão aceitos.
De acordo com as regras, se alguma questão for anulada, a pontuação será atribuída a todos os candidatos. Após a análise, a FGV poderá manter, alterar ou anular respostas, e as decisões serão definitivas.
Os gabaritos preliminares das provas objetivas foram divulgados na segunda-feira, 6.
A análise das contestações será publicada com o resultado final da primeira fase em 12 de novembro, mesma data em que sairá a lista dos aprovados para a etapa discursiva, marcada para 7 de dezembro.
O concurso recebeu 761,5 mil inscrições para 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. Do total, 3.144 são destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. A taxa de abstenção foi de 42,8%, menor do que a registrada na edição anterior, de 54%.
A divulgação dos resultados segue um cronograma:
Sim, o edital estabelece que, mesmo que o candidato erre todas as questões de uma disciplina, não será eliminado automaticamente, desde que atenda ao número mínimo de acertos. Para os candidatos de nível superior, é necessário acertar ao menos 36 questões, enquanto para os de nível intermediário, o mínimo é 28 acertos.