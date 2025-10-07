CNU 2025: prazo para contestar perguntas e respostas termina nesta quarta-feira; veja como recorrer

Começou nesta terça-feira, 7, o prazo para candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 apresentarem recursos contra questões ou gabaritos preliminares das provas objetivas.

O período se encerra às 23h59 desta quarta-feira, 8, e os pedidos devem ser feitos de forma individual, exclusivamente pela área do candidato no site oficial.

Segundo o edital, os argumentos precisam ser claros e consistentes. Não será permitido identificar-se nos campos destinados à fundamentação do recurso, sob pena de ter o pedido automaticamente rejeitado.

Pedidos enviados por e-mail, Correios, fax ou de forma presencial também não serão aceitos.

De acordo com as regras, se alguma questão for anulada, a pontuação será atribuída a todos os candidatos. Após a análise, a FGV poderá manter, alterar ou anular respostas, e as decisões serão definitivas.

Gabarito do CNU

Os gabaritos preliminares das provas objetivas foram divulgados na segunda-feira, 6.

A análise das contestações será publicada com o resultado final da primeira fase em 12 de novembro, mesma data em que sairá a lista dos aprovados para a etapa discursiva, marcada para 7 de dezembro.

O concurso recebeu 761,5 mil inscrições para 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. Do total, 3.144 são destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. A taxa de abstenção foi de 42,8%, menor do que a registrada na edição anterior, de 54%.

Quando sai o resultado do CNU?

A divulgação dos resultados segue um cronograma:

6 de outubro: Gabarito preliminar das provas objetivas.

7 a 8 de outubro: Prazo para apresentar contestações.

12 de novembro: Notas finais da primeira fase e convocação para a prova discursiva.

13 a 19 de novembro: Período para envio de títulos (quando aplicável).

18 de fevereiro de 2026: Resultado definitivo da prova discursiva.

20 de fevereiro de 2026: Publicação das listas de classificação.

16 de março de 2026: Início das convocações para nomeação.

É possível zerar uma disciplina e não ser eliminado?

Sim, o edital estabelece que, mesmo que o candidato erre todas as questões de uma disciplina, não será eliminado automaticamente, desde que atenda ao número mínimo de acertos. Para os candidatos de nível superior, é necessário acertar ao menos 36 questões, enquanto para os de nível intermediário, o mínimo é 28 acertos.