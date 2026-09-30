Após 'bug' de jogadoras com roupas íntimas, EA Sports promete correção em atualização

Lançado mundialmente em 25 de setembro, o novo título da principal franquia de jogos de futebol do mundo teve acesso antecipado liberado em 18 de setembro. Desde então, usuários relataram que alguns modelos de personagens femininas apareciam sem seus uniformes em certas animações, vestindo apenas roupas íntimas pretas.

Ao The Athletic, a EA afirmou estar ciente de um problema isolado no EA Sports FC 27 que pode fazer com que a vestimenta de personagens não seja exibida corretamente em determinadas cenas cinematográficas das partidas.

Segundo a empresa, a causa da falha já foi identificada e será corrigida em uma futura atualização do jogo.

Embora a desenvolvedora ainda não tenha detalhado o que provocou o erro, um porta-voz explicou que todos os modelos básicos de personagens do jogo contam com roupas íntimas padrão como um mecanismo de segurança técnico. Dessa forma, em situações raras de falha no carregamento de elementos visuais, os personagens permanecem adequadamente cobertos.

EA Sports FC 27

O EA Sports FC 27 é a quarta edição da série lançada sob a marca EA Sports FC, que substituiu a tradicional franquia FIFA após o fim do acordo de licenciamento entre a EA e a entidade máxima do futebol mundial. A mudança ocorreu em setembro de 2023, com o lançamento do EA Sports FC 24, mantendo o sucesso comercial da série.

A edição anterior, EA Sports FC 26, vendeu cerca de nove milhões de cópias na primeira semana. Os números de vendas do EAFC27 ainda não foram divulgados, mas o jogo liderou o ranking de vendas no Reino Unido na semana de estreia e também estreou na primeira posição entre os títulos mais vendidos para PlayStation 5 nos Estados Unidos.

As seleções e jogadoras de futebol feminino foram incorporadas à franquia pela primeira vez em FIFA 16, lançado em setembro de 2015.